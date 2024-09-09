Бывшего мэра Кедайняй подозревают в пьяном вождении

Полиция остановила автомобиль Гринкявичюса в минувшее воскресенье во время рейда.

В 12.00 ч. в Кедайняйском районе, в деревне Вилайняй, был остановлен автомобиль Porsche.

В сводках сообщается, что автомобилем управлял нетрезвый 65-летний мужчина – 1,65 промилле.

Полиция не указывает личные данные водителя, однако практически нет никаких сомнений в том, что речь идет о бывшем мэре либерале Гринкявичюсе. Каунасская окружная прокуратура подтвердила, что в отношении Гринкявичюса было возбуждено уголовное дело.

„Проводится расследование. Пока подозрения не предъявлены. Сам инцидент зафиксирован.