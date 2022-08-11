aA
Служба спецрасследования (ССР) подозревает бывшего главного эпидемиолога Литвы Лорету Ашоклене в подделке докумнетов.
Loreta Ašoklienė
Loreta Ašoklienė
© DELFI / Andrius Ufartas

ССР указала в четверг, что подозрения были предъявлены 13 мая. Ашоклене ушла с должности на прошлой неделе.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис тогда сказал, что Ашоклене покинула пост по личным причинам.

В деле о злоупотреблении, растраты имущества, подделке документов и др. преступных действиях подозрения были предъявлены и директору Утенского центра здравоохранения Эдвинасу Ашоклису, супругу Ашоклене.

Статьи по теме:
Коронавирус в Литве до конца не исчез, этого не ожидали даже врачи
Вице-министр здравоохранения: от масок в помещениях должны отказаться с апреля  (4)

В сообщении ССР от 16 мая 2022 года сказано, что Ашоклис злоупотреблял служебным положением, подделывал документы и мог растратить средства учреждения, потратить их для своих нужд.

О подозрениях в адрес Ашоклене тогда не сообщалось.

Ашоклене занимала должность главы Отдела по укреплению здоровья при Минздраве и главного эпидемиолога Литвы.

ССР указала, что не может сообщить, связаны ли обвинения с ее должностью в министерстве.

С самой Ашоклене BNS связаться не удалось.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава Минздрава сообщает о переменах: пересмотрят вопрос масок (4)

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене сказала,...

Эпидемиолог: обсуждают вопрос отказа от масок и разграничения потоков в начальной школе (1)

Главный эпидемиолог страны Лорета Ашоклене сказала,...

TOP новостей

Хороших новостей в связи с отопительным сезоном нет – дорожает и другой вид топлива

По мере приближения отопительного сезона Литовское...

Экономист об ужесточении контроля над старыми авто: самых бедных жителей это не коснется

Власти Литвы борются с загрязнением воздуха, поэтому...

Jevgenija Ešvovičiūtė, Jurijus Špakovskis Jevgenija Ešvovičiūtė Jurijus Špakovskis

Эфир Delfi: караимы Литвы — как сохранить идентичность? россияне, визы и удары по Крыму

В этом году исполняется 625 лет со дня поселения...

В Литве меняется порядок диагностирования коронавируса: получить запись болезни в системе e.sveikata будет проще

Для диагностирования COVID-19 будут действительны и...

"Это не должно безнаказанно пройти": Лукашенко поручил наказать литовцев за "отжим" доли в порту Клайпеды

Александр Лукашенко потребовал принять меры в связи с...