ССР указала в четверг, что подозрения были предъявлены 13 мая. Ашоклене ушла с должности на прошлой неделе.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис тогда сказал, что Ашоклене покинула пост по личным причинам.

В деле о злоупотреблении, растраты имущества, подделке документов и др. преступных действиях подозрения были предъявлены и директору Утенского центра здравоохранения Эдвинасу Ашоклису, супругу Ашоклене.

В сообщении ССР от 16 мая 2022 года сказано, что Ашоклис злоупотреблял служебным положением, подделывал документы и мог растратить средства учреждения, потратить их для своих нужд.

О подозрениях в адрес Ашоклене тогда не сообщалось.

Ашоклене занимала должность главы Отдела по укреплению здоровья при Минздраве и главного эпидемиолога Литвы.

ССР указала, что не может сообщить, связаны ли обвинения с ее должностью в министерстве.

С самой Ашоклене BNS связаться не удалось.