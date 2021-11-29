Охранник магазина Norfa в Вильнюсе на ул. Л.Асанавичютес, задержал мужчину, который внес в автомат по приему тары 20 бутылок с наклеенными знаками депозита, а потом обналичил полученный чек на два евро.

Задержанный не возместил нанесенный магазину ущерб на сумму 2 евро. Охранник вызвал полицию. Стражи порядка выяснили, что охранник задержал бывшего депутата Путейкиса.

Путейкис сказал полицейским, что у себя в гараже он обнаружил бутылки и решил сдать их. Он уверяет, что ничего на бутылки не клеил. И после беседы с полицейскими Путейкис не возместил нанесенный магазину ущерб. Был составлен протокол об административном правонарушении, назначена дата заседания по этому делу.

В понедельник вечером Путейкис на телефонные звонки не отвечал, поэтому не удалось выяснить его позицию.