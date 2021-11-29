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29 ноября, в 12 ч., в Вильнюсе произошло необычное происшествие. Бывший депутат, ныне помощник депутата Пятраса Гражулиса Наглис Путейкис (1964 г.р.) попался на необычном правонарушении.
Naglis Puteikis
Naglis Puteikis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Охранник магазина Norfa в Вильнюсе на ул. Л.Асанавичютес, задержал мужчину, который внес в автомат по приему тары 20 бутылок с наклеенными знаками депозита, а потом обналичил полученный чек на два евро.

Задержанный не возместил нанесенный магазину ущерб на сумму 2 евро. Охранник вызвал полицию. Стражи порядка выяснили, что охранник задержал бывшего депутата Путейкиса.

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Путейкис сказал полицейским, что у себя в гараже он обнаружил бутылки и решил сдать их. Он уверяет, что ничего на бутылки не клеил. И после беседы с полицейскими Путейкис не возместил нанесенный магазину ущерб. Был составлен протокол об административном правонарушении, назначена дата заседания по этому делу.

В понедельник вечером Путейкис на телефонные звонки не отвечал, поэтому не удалось выяснить его позицию.

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