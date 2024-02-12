Бывшее здание колледжа в Вильнюсе на улице Наугардуко станет многоквартирным домом

"Реконструируется существующее здание – 4 этажа с подвалом и мансардой. Цокольный этаж со стороны ул. Наугардуко планируется открыть путем частичного проведения раскопок и обеспечить вход со стороны улицы, а также оборудовать коммерческие помещения. 1-4 этажи планируется реконструировать, приспособив их под квартиры: система коридоров изменена на секционную с лестничными клетками; пристроена новая лестница со стороны двора; само строение не меняется, дополнительно планируются только балконы. Мансардную площадь планируется реконструировать, подняв карниз крыши и установив в некоторых местах окна. Мансардный этаж, который до сих пор не использовался, можно было бы использовать для квартир", - говорится в проектных предложениях о реконструкции бывшего здания колледжа.