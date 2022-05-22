Фаня собиралась учиться в университете, но 22 июня 1941 года началась война. Ее семье приказали идти в гетто. Семья перешла через улицу Пилимо и оказалась в Еврейской больнице на ул. Лигонинес. В гетто Фаня занималась организацией подрывной деятельности против немцев, когда ей удалось покинуть гетто, она присоединилась к партизанам. Вместе с войсками Красной армии участвовала в освобождении Вильнюса от немцев.

После войны Фаня знакомила молодежь с историей Холокоста, рассказывала, что евреи не были агнцами, которых вели на заклание, они боролись, оказывали сопротивление.

Фаня Бранцовская была награждена Рыцарским крестом ордена "За заслуги перед Литвой".

"Фаню хорошо знают и местные евреи и евреи за границей. С Фаней приятно и интересно общаться, она много знает, рассказывает о жизни евреев и истории Холокоста. Около Панеряйского мемориала она всегда выступает с речью на идиш. Маленькая хрупкая Фаня - оптимистка, она всегда улыбается и делится своей историей, когда ее об этом просят, он ней создано немало фильмов.

Она стала легендой", - сказано на сайте Еврейской общины Литвы.

Редакция портала ru.DELFI поздравляет Фаню Бранцовскую с юбилеем и желает крепкого здоровья и счастья.