Бывшая служебная собака заболела: Эско помогал людям, теперь он сам нуждается в помощи

"К сожалению, у нас печальные новости - ветклиника 20 июня диагностировала у собаки миелому правой ноги... В настоящее время он остро нуждается в назначенном лечении, обезболивающих и антибиотиках. Друзья, вы можете помочь ему, внося как можно больше."