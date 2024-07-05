2024.07.05 14:41

Бывшая служебная собака заболела: Эско помогал людям, теперь он сам нуждается в помощи

 
желающих приглашают помочь
ru.DELFI.lt
Buvęs VSAT tarnybinis šuo Esko
Buvęs VSAT tarnybinis šuo Esko
ФОТО: VSAT

В пятницу на официальной странице Государственной службы охраны границы Литвы (VSAT) появилась печальная новость - заболела бывшая служебная собака. Всех неравнодушных просят помочь в лечении четвероногого друга.

Бельгийская овчарка служила в VSAT с 2012 по 2018 годы - разыскивала потерявшихся пенсионеров, любителей собирать ягоды и грибы, а также неоднократно находила нарушителей госграницы, контрабандистов.

"К сожалению, у нас печальные новости - ветклиника 20 июня диагностировала у собаки миелому правой ноги... В настоящее время он остро нуждается в назначенном лечении, обезболивающих и антибиотиках. Друзья, вы можете помочь ему, внося как можно больше."

По предварительным данным, служебным собакам предоставляется полное содержание и лечение только во время службы в VSAT.

Для тех, кто хочет внести свой вклад в лечение четвероногового офицера:

Получатель: Gyvūnų globos klubas „Draugo letena“

Номер счета: LT65 2140 0300 0300 9745

Банк: Nordea

Назначение платежа: „Pagalba Esko“

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