Бывшая служебная собака заболела: Эско помогал людям, теперь он сам нуждается в помощи

Бельгийская овчарка служила в VSAT с 2012 по 2018 годы - разыскивала потерявшихся пенсионеров, любителей собирать ягоды и грибы, а также неоднократно находила нарушителей госграницы, контрабандистов.
"К сожалению, у нас печальные новости - ветклиника 20 июня диагностировала у собаки миелому правой ноги... В настоящее время он остро нуждается в назначенном лечении, обезболивающих и антибиотиках. Друзья, вы можете помочь ему, внося как можно больше."
По предварительным данным, служебным собакам предоставляется полное содержание и лечение только во время службы в VSAT.
Для тех, кто хочет внести свой вклад в лечение четвероногового офицера:
Получатель: Gyvūnų globos klubas „Draugo letena“
Номер счета: LT65 2140 0300 0300 9745
Банк: Nordea
Назначение платежа: „Pagalba Esko“