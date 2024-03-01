Бывшая помощница Гражулиса столкнулась с серьезными неприятностями: била дочь, ездила нетрезвая за рулем

Лещинскайте позвала дочь, чтобы выяснить, почему та получила плохие отметки - накричала на нее, потом стала бить руками и ногами по лицу, животу, рукам. Все это подруга сняла на видео и выслала видео отцу девочки.

21 января 2021 г. службы узнали, как Лещинскайте обращается со своей дочерью. Тогда свидетельницей насилия стала подруга девочки.

22 февраля 2024 года Клайпедский окружной суд принял постановление по другому делу в отношении Лещинскайте. Она осуждена за насилие, за вождение в нетрезвом виде и за злоупотребление родительскими правами. Ей назначен условный срок - 90 суток ареста, с отсрочкой на год.

"Лаура Лещинскайте, держась за руки с другими и стоя на коленях, не пропускала служебные автомобили и кричала: дадим отпор этим идиотам", – сказано в материалах дела.

Она "отличилась" во время беспорядков у парламента в августе 2021 года, поэтому ее судят вместе с другими обвиняемыми по этому делу.

"Мама начала бить меня лет 10 назад, – рассказала подросток судье. – Била руками, иногда разными предметами. Расческой била по голове, рукам, спине, царапала руки, таскала за волосы. Бросала в меня стул".

Девочка долгое время никому об этом не рассказывала.Насилие было не только физическим, но и психологическим. Лещинскайте говорила девочке, что та испортила ей жизнь,что она - ошибка, которая мешает ей жить.

Отец девочки сказал, что давно развелся с Лещинскайте, а та все время пыталась испортить отношения между ним и детьми.

Лещинскайте от обвинений в суде не отпиралась, признала их и сказала, что сожалеет.

Суд рассматривал не только ее отношения с ребенком.

26 июня 2021 г., в 5.10 ч., в ночном клубе в Паланге Лещинскайте ударила охранника ногой по голове и выбила ему зуб.

Очевидцы рассказали, что Лещинскайте была пьяна, ее друг сломал пульт диджея, поэтому парочку выпроводили из клуба.