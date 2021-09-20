"Мы живем в очень динамичный период – в иных условиях на эти работы потребовались бы месяцы, а может полгода-год, а сейчас это надо было сделать за несколько дней, неделю", – сказал он, заметив, что и решения принимались быстро.
Часть бывших охранников колонии будет работать на границе.
Новый центр приема мигрантов будут охранять пограничники и сотрудники Службы общественной безопасности, были установлены видеокамеры, оставили колючую проволоку.
В Кибартай поселят мигрантов из Руднинкай, где они сейчас живут в палаточном лагере.
По данным МВД Литвы до начала октября все мигранты из палаточных лагерей должны быть переведены в теплые помещения.
В Кибартай есть вся необходимая инфраструктура - теплые помещения, библиотека, медпункт, спортзалы, стадион, центр ремесел.
Социально уязвимые мигранты - семьи с детьми, беременные женщины, инвалиды - будут размещены в модульных домиках в Рукле и в Вильнюсе, на месте временного ночлежного дома (ранее колонии).
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