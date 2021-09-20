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В бывшей Кибартайской колонии поселят нелегальных мигрантов – 20 сентября состоялась церемония открытия этого центра для мигрантов. По словам представителя СОГГ Римантаса Петраускаса, помещения для мигрантов пришлось подготовить в считанные дни.

"Мы живем в очень динамичный период – в иных условиях на эти работы потребовались бы месяцы, а может полгода-год, а сейчас это надо было сделать за несколько дней, неделю", – сказал он, заметив, что и решения принимались быстро.

Часть бывших охранников колонии будет работать на границе.

Новый центр приема мигрантов будут охранять пограничники и сотрудники Службы общественной безопасности, были установлены видеокамеры, оставили колючую проволоку.

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В Кибартай поселят мигрантов из Руднинкай, где они сейчас живут в палаточном лагере.

По данным МВД Литвы до начала октября все мигранты из палаточных лагерей должны быть переведены в теплые помещения.

В Кибартай есть вся необходимая инфраструктура - теплые помещения, библиотека, медпункт, спортзалы, стадион, центр ремесел.

Социально уязвимые мигранты - семьи с детьми, беременные женщины, инвалиды - будут размещены в модульных домиках в Рукле и в Вильнюсе, на месте временного ночлежного дома (ранее колонии).

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