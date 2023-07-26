Бюджет Литвы ежегодно теряет десятки миллионов: каждая пятая сигарета, выкуренная в Литве, нелегальная

Исследование KPMG показало, что в 2022 г. в Литве выкурили 2,63 млрд сигарет, около 0,2 млрд. меньше, чем в 2021 году. 0,59 млрд. из них были нелегальные табачные изделия — это на 0,2 проц. пункта больше, чем в 2021 году.
В исследовании оценивалась ситуация в странах ЕС, а также в Великобритании, Норвегии, Швейцарии, а также в Украине и Молдове, которые недавно были включены в исследование. Наибольшие проблемы с этим рынком в прошлом году были у Франции, Ирландии и Греция, где доля рынка нелегальных сигарет составляла 32, 24 и 21 проц. соответственно, а у впервые включенной в исследование Украине - 20 проц.. Соседней Польше удалось достичь самых низких показателей нелегального рынка с 2005 года - всего 4,2 проц. сигарет, выкуренных в стране, были нелегальными.
Теневой рынок меняется мало
Представитель Департамента коммуникаций Министерства финансов Юстас Кацераускас пояснил, что Литва последовательно реализует меры по пресечению контрабанды и теневого табачного рынка. По его словам, полностью нейтрализовать это явление при общей границе Литвы со странами, не входящими в ЕС, где сигареты намного дешевле, довольно сложно.
Остановить контрабанду и сократить теневой рынок
Литовская таможня применяет две основные меры: внедряет систему рентгеновского контроля и усиливает возможности анализа рисков. В 2022 году система рентгеновского контроля, установленная в Кене, предотвратила ввоз большого количества контрабанды по железной дороге.
"В настоящее время реализуются проекты по установке стационарных систем рентгеновского контроля на железнодорожных станциях Стасилово и Кибартай, а также мобильных систем рентгеновского контроля на дорожном контрольном посту в Райгардасе и на Вильнюсской территориальной таможне, а также обновляется стационарная система рентгеновского контроля на посту морского порта Малкай", - сказал Ю. Кацераускас.
Министерство еще не представило результаты прошлого года, однако, по данным обзора в 2021 году в течение года в государственный бюджет было собрано 1 657,9 млн. евро акцизов. План по акцизам на 2021 год выполнен на 102,5 %, а в бюджет поступило на 40,9 млн. евро доходов больше запланированного.
Как и в предыдущие годы, наибольшая доля акцизов, собираемых в государственный бюджет, составляет 54,6 проц. (905,2 млн евро) - состояла из акцизов на энергоносители. Доходы от акцизов на переработанный табак и нагреваемые табачные изделия – 19,3 проц. (321,5 млн евро), на жидкость для электронных сигарет — 0,3 проц. (4,6 млн евро) от всех акцизных поступлений.
Согласно исследованию KPMG, за последние пять лет нелегальный рынок сигарет в Литве вырос с 17 до 19,2 проц. Большая часть незаконно потребляемых сигарет - 0,46 млрд. штук, то есть 77 проц. прибыли в Литву из Беларуси, еще 0,03 млрд выкуренных сигарет составили сигареты из Польши.
Более половины неуплаченных налогов составляют акцизы
По данным Таможенного департамента Литвы, задерживая одну условную пачку контрабандных сигарет, литовские таможенники защищают государственный бюджет примерно от 3,5 евро ущерба. В этом году задержано 6,35 млн. пачек сигарет (в прошлом году – 3,6 млн пачек), тем самым превентивно бюджет был защищен от 22 млн евро ущерба.
"Опубликованные данные исследования "пустых пачек" показывают, что с 2010 г. показатель теневого рынка табачных изделий в Литве снизился с 43 проц. до 19 проц. Теневой рынок табачных изделий в Литве с 2015 года. колеблется в районе 19 проц. Еще в 2010 г. этот показатель теневого рынка был почти 43 проц. ", - оценил суммы собранных налогов Ю. Кацераускас.
Заведующий отделом контроля и мониторинга Департамента акцизов Государственной налоговой инспекции Литвы (ГНИ) Дарюс Петраускас добавил, что инспекция совместно с другими государственными учреждениями пытается собственными средствами бороться с нелегальным рынком табачных изделий.
При осуществлении надзора за налогоплательщиками, занимающимися производством и реализацией подакцизной продукции, ГНИ уделяет наибольшее внимание обеспечению правильности начисления и декларирования акцизов и их своевременной уплаты. Вклад Государственной пограничной службы, полиции, таможни и таможенной криминальной службы очень важен в предотвращении таких явлений теневой экономики, как контрабанда и незаконная торговля подакцизными товарами. Координация работы учреждений осуществляется в созданных в регионах Объединенных оперативных центрах.
Совместно проводятся проверки в возможных местах реализации товаров, облагаемых незаконными акцизами, досмотры перевозимых товаров, взятие проб товаров для исследований и т.д. Также ведется постоянный обмен информацией о потенциально опасных лицах, выявленных случаях незаконного хранения или сбыта подакцизных товаров, тенденциях.
В 2020 году по факту уклонения от уплаты акцизов и незаконной торговли подакцизными товарами ГНИ провела почти 330 контрольных мероприятий и выявила около 578 тыс. евро дополнительных налогов, полмиллиона из которых составляют только акцизные сборы.
"По данным первого полугодия 2023 г. проведено более 300 контрольных мероприятий в связи с рисками нарушений, применением пониженных акцизов на алкогольную продукцию, не включением дохода в учет, незаконного оборота подакцизных товаров. Выявлено около 66 тыс. евро дополнительных налогов, подлежащих уплате (из которых 58 тыс. евро составляют акцизы)", - сказал Д. Петраускас.
Единой методики расчета масштабов теневой экономики не существует, поэтому, по разным оценкам, теневая экономика Литвы составляет от 14,3 до 22,9 проц. ВВП.
Превентивные меры необходимы
Применяются также профилактические меры по борьбе с теневым рынком и контрабандой, целью которых является сдерживание потенциальных правонарушителей не только путем применения наказаний за уже совершенные преступления. Правительство установило, что 0,5 проц. фактических поступлений за предыдущий год от акцизного налога, полученного от продажи алкогольных напитков и табачных изделий, а также средств, полученных от лотерей и налога на азартные игры, направляются на создание фонда поощрения Государственной системы здравоохранения.
По словам представителя Минфина, в борьбе с контрабандой полезны разнообразные превентивные меры. Осенью прошлого года на железнодорожном пограничной станции Кена заработала система рентген-контроля стоимостью 5,6 млн евро. Используя эту и другие меры, литовская таможня в первом полугодии текущего года перехватила в два раза больше контрабанды курительной продукции (на сумму около 25,4 млн евро), чем за то же время в прошлом году.