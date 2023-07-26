Бюджет Литвы ежегодно теряет десятки миллионов: каждая пятая сигарета, выкуренная в Литве, нелегальная

Исследование KPMG показало, что в 2022 г. в Литве выкурили 2,63 млрд сигарет, около 0,2 млрд. меньше, чем в 2021 году. 0,59 млрд. из них были нелегальные табачные изделия — это на 0,2 проц. пункта больше, чем в 2021 году.

В исследовании оценивалась ситуация в странах ЕС, а также в Великобритании, Норвегии, Швейцарии, а также в Украине и Молдове, которые недавно были включены в исследование. Наибольшие проблемы с этим рынком в прошлом году были у Франции, Ирландии и Греция, где доля рынка нелегальных сигарет составляла 32, 24 и 21 проц. соответственно, а у впервые включенной в исследование Украине - 20 проц.. Соседней Польше удалось достичь самых низких показателей нелегального рынка с 2005 года - всего 4,2 проц. сигарет, выкуренных в стране, были нелегальными.

Теневой рынок меняется мало