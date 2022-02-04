Об этом он сообщил в фейсбуке.
"Я с понедельника в изоляции. Поздно вечером в среду я почувствовал симптомы простуды. Сделал быстрый тест. К сожалению, на этот раз он положительный. Я зарегистрировался на ПЦР. На четверг было много свободных мест. Выбрал 11:30 ч. Пока я заполнял данные, меня кот-то опередил. Тогда выбрал 11:40 и быстро заполнил. Люкс, регистрация принята", – писал Дулькис.
Правда, результат ПЦР-теста он пока не получил.
"В четверг я приехал на 5 минут раньше. Ждал несколько минут. Все в порядке. В 11:43 ч. я уже ехал домой в самоизоляцию. Жду результат. Запись на esveikatа "Проба в холодильнике", пока не изменилась", – прибавил министр.
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