Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Я с понедельника в изоляции. Поздно вечером в среду я почувствовал симптомы простуды. Сделал быстрый тест. К сожалению, на этот раз он положительный. Я зарегистрировался на ПЦР. На четверг было много свободных мест. Выбрал 11:30 ч. Пока я заполнял данные, меня кот-то опередил. Тогда выбрал 11:40 и быстро заполнил. Люкс, регистрация принята", – писал Дулькис.

Правда, результат ПЦР-теста он пока не получил.

"В четверг я приехал на 5 минут раньше. Ждал несколько минут. Все в порядке. В 11:43 ч. я уже ехал домой в самоизоляцию. Жду результат. Запись на esveikatа "Проба в холодильнике", пока не изменилась", – прибавил министр.