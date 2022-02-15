Быстро растет количество претендующих на компенсацию за отопление, неизвестно хватит ли на всех денег

Не все жители обращаются за компенсациями. Возможно, некоторые жители ничего не знают о такой возможности.
"Я не знала, что можно обращаться. Куда надо обращаться в Вильнюсе?" – удивилась пожилая женщина.
"Я ничего не знал, сейчас надо идти, спрашивать в муниципалитете", – удивился встреченный мужчина.
"Я не обращалась и не знаю, куда идти. Пока начну, зима закончится", – махнула рукой пожилая женщина.
Несмотря на то, что январь в этом году был теплее января прошлого года, вильнюсцы получили счета на 1/10 больше, чем в декабре.
Представитель Вильнюсского муниципалитета Ана Венцловайтене сказала, что больше всего заявлений на компенсацию за отопление поступило в январе.
Данные по пяти крупнейшим городам Литвы показывают, что количество обращающихся за компенсациями растет. В Вильнюсе в январе поступило почти 12 000 заявлений (в декабре 4600), в Каунасе - 2500 (в декабре – 1900), в Шяуляе - 2400 (в декабре всего 855), в Паневежисе - 1500 (в декабре 1400), в Клайпеде окончательных данных пока нет.
"Количество заявок растет, у одних муниципалитетах выросло в два раза, а в некоторых, например, в Калварии - увеличилось в 7 раз", – сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.
Встреченный в Вильнюсе пожилой мужчина сказал, что компенсация погашает половину счета за отопление. А 70-летняя женщина заявила, что она всем довольна и может за все заплатить сама.
"А зачем? Я платежеспособна. А если литовцы не могут хорошо жить – это их проблема. Надо меньше плакать, больше радоваться. Мне 70 лет и я довольна", – сказала она.
Мужчина сказал, что из-за роста цен, прожить сложно.
"У нас 4-комнатная квартира, мы живем вчетвером, у нас двое детей, отопление подорожало в два раза", – заметил он.
В этом году с января еще 15 000 человек получили возможность претендовать на компенсацию. Всего ее могут получить 110 000 человек.
В этом году на компенсации выделено на 16 млн. евро больше чем в прошлом, но потребности увеличились. Вильнюсский муниципалитет уже истратил половину бюджета.
"В это году запланировано 5 млн. евро, 2,5 млн. уже выплатили – за декабрь и январь", – сказано в сообщении.
Соцмин указал, что если у муниципалитетов денег не хватит, то необходимые средства выделят из госрезерва.
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