Бустерная доза Moderna повышает уровень антител к "омикрону" в 37 раз

Одобренная бустерная доза вакцины составляет 50 микрограмм. Между тем бустерная доза в размере 100 микрограмм повышает уровень антител в 83 раза.

В компании указали, что бустерная доза в 100 микрограмм безопасна и переносится хорошо. Побочные эффекты после бустера Moderna похожи на те, которые появляются после получения второй дозы вакцины.

Также фармкомпания продолжает разработку специальной вакцины от штамма "омикрон". Клинические испытания запланированы на начало следующего года.

Ранее руководитель Moderna Стефан Бансель заявил, что нынешние вакцины от Covid-19 могут оказаться не такими эффективными в борьбе с вариантом коронавируса "омикрон".