Бушующий на побережье шторм Отто не причинил большого ущерба, судоходство в Клайпедском порту ограничено

Портал lrt.lt сообщает, что в Клайпеде сильный ветер местами повалил строительные леса и сорвал рекламу. Видно, что вода в реке Дане заметно поднялась.
В субботу днем скорость ветра достигает около 18 м/с, в порывах фиксируется скорость до 22 м/с. Высота волн в море более 5 метров.
Из-за неблагоприятных погодных условий 1 судно не может выйти из Клайпедского порта, 1 судно также ожидает входа.
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