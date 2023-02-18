Бушующий на побережье шторм Отто не причинил большого ущерба, судоходство в Клайпедском порту ограничено

Портал lrt.lt сообщает, что в Клайпеде сильный ветер местами повалил строительные леса и сорвал рекламу. Видно, что вода в реке Дане заметно поднялась.

В субботу днем ​​скорость ветра достигает около 18 м/с, в порывах фиксируется скорость до 22 м/с. Высота волн в море более 5 метров.

Из-за неблагоприятных погодных условий 1 судно не может выйти из Клайпедского порта, 1 судно также ожидает входа.