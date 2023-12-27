Бурю возмущения в Литве вызвала высказанная священником поддержка кандидату в президенты Вегеле

 
ELTA
Аугусте Либерите
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Главизбирком (ГИК) Литвы получил жалобы нескольких граждан в связи с высказываниями священника Ишлаужского прихода Вилюса Сикорскаса, который во время службы в Сочельник высказал слова в поддержку кандидата в президенты адвоката Игнаса Вегеле. ГИК указал, что, по закону, агитация в храмах не запрещена.

"В Рождество ГИК получил запросы нескольких граждан в связи с возможной агитацией священника во время мессы в Сочельник, об этой ситуации комиссии известно", – указала пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене.

"В соответствии с Кодексом о выборах, нет запрета на агитацию в храмах. Однако священники, которые поддерживают участников политических кампаний перед агитацией в храме должны подумать о том, не вызовет ли такое поведение раздражение у избирателей и не вызовет ли обратную реакцию", – сказано в комментарии.

ГИК намерена обсудить эту ситуацию на заседании 28 декабря.

Напомним, что проповедь священника Сикорскаса в последние дни можно было услышать в социальной сети фейсбук. Во время службы священник выразил поддержку Вегеле.

"Мы жаждем, чтобы в основе выборов главы страны лежала наша ответственность и любовь. Лично я выражаю симпатию адвокату Вегеле – это моя молитва. Каждый проводите своего фаворита", – сказал на службе Сикорскас. В социальной сети одни пользователи критиковали, а другие не жалели похвалы в адрес Сикорскаса.

Сам Сикорскас сказал, что не собирался агитировать.

"Это была спонтанная молитва – мы молились за будущее Литвы, за тех, кто ею управляет и будет управлять. У каждого свой фаворит. Я искренний человек, поэтому у меня чисто по-человечески вырвалась фамилия моего фаворита", – заметил священник.

Несмотря на то, что Церковь не запрещает призывать общество к выражению политической активности, все же канцлер Вилкавишкского епископства Линас Балтрушайтис отметил, что служителям Церкви стоит воздерживаться от указания конкретных имен и фамилий. Потому, по его словам, епископ Римантас Норвила намерен обсудить этот вопрос с Сикорскасом.

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