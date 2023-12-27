Бурю возмущения в Литве вызвала высказанная священником поддержка кандидату в президенты Вегеле

"В Рождество ГИК получил запросы нескольких граждан в связи с возможной агитацией священника во время мессы в Сочельник, об этой ситуации комиссии известно", – указала пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене.

"В соответствии с Кодексом о выборах, нет запрета на агитацию в храмах. Однако священники, которые поддерживают участников политических кампаний перед агитацией в храме должны подумать о том, не вызовет ли такое поведение раздражение у избирателей и не вызовет ли обратную реакцию", – сказано в комментарии.

ГИК намерена обсудить эту ситуацию на заседании 28 декабря.

Напомним, что проповедь священника Сикорскаса в последние дни можно было услышать в социальной сети фейсбук. Во время службы священник выразил поддержку Вегеле.