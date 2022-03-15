"Из серии: информируют и спрашивают посетители. Коллеги из Дзукии уже делились фотографиями следов медведя. А в субботу к нам обратились: "а это случайно не...?" Да! Проснулся медведь и уже ходит по нашему парку. На этот раз медведь побывал в южной части Аукштайтийского парка. Желаем безопасных прогулок и благодарим Грету за предоставленную информацию!", – писал парк.