"Из серии: информируют и спрашивают посетители. Коллеги из Дзукии уже делились фотографиями следов медведя. А в субботу к нам обратились: "а это случайно не...?" Да! Проснулся медведь и уже ходит по нашему парку. На этот раз медведь побывал в южной части Аукштайтийского парка. Желаем безопасных прогулок и благодарим Грету за предоставленную информацию!", – писал парк.
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