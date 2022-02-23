"9 февраля мишкины следы обнаружили на окраине деревни Капинишкяй, видимо, зверь решил посетить Скроблауский резерват, но надолго там не задержался.

12 февраля Саулюс Саснаускас обнаружил медвежьи следы около Улы, рядом с местом отдыха в Манчагире. Интересно, куда дальше направиться медведь, будем ждать новостей", - сказано на странице парка в фейсбуке.