"9 февраля мишкины следы обнаружили на окраине деревни Капинишкяй, видимо, зверь решил посетить Скроблауский резерват, но надолго там не задержался.
12 февраля Саулюс Саснаускас обнаружил медвежьи следы около Улы, рядом с местом отдыха в Манчагире. Интересно, куда дальше направиться медведь, будем ждать новостей", - сказано на странице парка в фейсбуке.
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