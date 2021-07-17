Буря в Литве: на трассе - упавшие деревья, кое-где пропало электричество

Вероятно, внимательнее всего следует быть тем, кто едет по дороге Вевис-Григишкес. Не один водитель сообщал, что здесь первая полоса движения завалена деревьями, сломанными ветром и бурей.
Многие предполагают, что аналогичная ситуация и на других дорогах, ведущих в Вильнюс.
Деревья падали и в самой столице. Читатели сообщили, что на улице Гележинё Вилко, почти на перекрестке с улицей Жальгирё, на первой полосе движения лежит сломанное бурей дерево.
Другой читатель портала сообщил об отключении электроэнергии. По его словам, из-за сильного дождя и ветра было нарушено электроснабжение во всем районе Пилайте в Вильнюсе.
Несколько человек также сообщили об отключении электричества в Укмерге. Здесь электричество временно пропало даже в нескольких супермаркетах.
Настоящий водопад из дождевой воды образовался в самом центре столицы: возле рынка Халес было столько воды, что она доходила до порогов некоторых машин.
Читатель Delfi Гинтарас сообщил, что затруднено движение на улице Жирмуну. А читательница Delfi Лигита поделилась видео из Антакальниса. Здесь дождь затопил улицы так, что некоторые машины не могли ехать по дороге, которая стала озером: они останавливались и включали аварийные сигналы.
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