Буря не пожалела гору Гедиминаса – зафиксирован огромный оползень

Фотограф Delfi в понедельник вечером зафиксировал новый оползень. Еще днем состояние горы оценивали как стабильное и никаких перемен визуально не было, к вечеру все изменилось.

Об оползнях на горе Гедиминаса сообщают не в первый раз. На прошлой неделе правительство выделило на присмотр за горой больше 26 000 евро. В среду Литовскому национальному музею было решено выделить 26 000 евро из госрезерва.