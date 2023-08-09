Буря нанесла ущерб и самой красивой литовской деревне Грабиёлай

Поваленных деревьев сотни, уверяет Кястутис Черняцкас, поделившийся фотографиями из разоренной деревни.
После сильного ветра пришел черед крупному граду. Некоторые градины были размером с кленовый лист, неправильной удлиненной формы. Лед бил по крышам домов, разбивал окна, уничтожал фруктовые деревья, клумбы, нанес вред машинам, уничтожил урожай в огородах.
По словам Кястутиса, 90-летние жители деревни говорят, что не помнят такой бури. Пострадали все жители деревни. Самый большой ущерб понесли жители домов, стоящих на открытом месте.
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