09 августа 2023 г. 14:27

Буря нанесла ущерб и самой красивой литовской деревне Грабиёлай

 
ru.DELFI.lt
Grabijolai iš paukščio skrydžio
Grabijolai iš paukščio skrydžio
ФОТО: Neries regioninio parko nuotr.
7 августа буря со всей силой ударила по самой красивой деревне Литвы Грабиёлай. Ветер валил деревья и в усадьбах и в лесу.

Поваленных деревьев сотни, уверяет Кястутис Черняцкас, поделившийся фотографиями из разоренной деревни.

После сильного ветра пришел черед крупному граду. Некоторые градины были размером с кленовый лист, неправильной удлиненной формы. Лед бил по крышам домов, разбивал окна, уничтожал фруктовые деревья, клумбы, нанес вред машинам, уничтожил урожай в огородах.

По словам Кястутиса, 90-летние жители деревни говорят, что не помнят такой бури. Пострадали все жители деревни. Самый большой ущерб понесли жители домов, стоящих на открытом месте.

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