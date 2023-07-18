Буря и ливень бушуют в Литве: люди делятся первыми потерями

В группе социальной сети Orų entuziastai люди делятся первыми потерями от непогоды – сегодня утром Эдита нашла у себя во дворе в Швенченском районе поваленное дерево, такой же вид у читательницы Юргиты в Шакяйском районе. Читатели делятся кадрами проливного дождя в Вильнюсе, Электренай, и кажется, что сегодня таких фото будет еще больше.

По данным гидрометеорологической службы Литвы, во вторник будет облачно с прояснениями, в северной части страны будет больше солнца. Во многих районах кратковременно пройдут дожди, в южных регионах ожидаются более интенсивные дожди.