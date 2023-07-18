Буря и ливень бушуют в Литве: люди делятся первыми потерями

В группе социальной сети Orų entuziastai люди делятся первыми потерями от непогоды – сегодня утром Эдита нашла у себя во дворе в Швенченском районе поваленное дерево, такой же вид у читательницы Юргиты в Шакяйском районе. Читатели делятся кадрами проливного дождя в Вильнюсе, Электренай, и кажется, что сегодня таких фото будет еще больше.
По данным гидрометеорологической службы Литвы, во вторник будет облачно с прояснениями, в северной части страны будет больше солнца. Во многих районах кратковременно пройдут дожди, в южных регионах ожидаются более интенсивные дожди.
Между тем, в среду нашу погоду будет определять юго-западный край нового циклона. Небо останется довольно облачным. Ночью в некоторых западных районах, днем во многих местах пройдут кратковременные дожди. Будет небольшой дождь. Ветер - юго-западный, западный, 8-13 м/с, ночью на побережье порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью понизится до 10-15 градусов, на побережье до 17 градусов, днем - до 19-24 градусов.