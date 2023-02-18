Буря достигла Вильнюса - ветер опрокидывает строительные леса и срывает вывески

Около 15.30 в Вильнюсе, на улице Савичяус, ветер опрокинул строительные леса. Они упали на автомобиль “Шкода”.
По предварительным данным, никто не пострадал.
По словам пожарных, это первое сообщение о последствиях сильного ветра в Вильнюсе.
Около 14.00 жители заметили сорванную ветром вывеску "Vienišų pirštinių klubo в Науяместисе.
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