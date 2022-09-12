Будут ли спасать жителей от непомерного роста цен? Ответ представителей правящих удивляет

Председатель парламентского комитета социальных дел и труда Миндаугас Линге сказал, что вызовы в социальной сфере у Литвы были всегда.

"Во всех государствах благосостояния есть бедные люди, их процент такой же или даже выше. Мы создали механизм, он уже есть, не с нуля начинают – лист бумаги не пуст", – сказал депутат. Он напомнил, что с июля действуют решения о повышении некоторых социальных выплат.

"Около 30% помощи нуждающиеся люди не берут. Причины разные: незнание, возможно, некоторые боятся стигмы, хотят независимости, пытаются выкручиваться сами. Ситуации разные", – заметил Линге.

Он сказал, что расширяется круг получателей компенсаций за энергию.

"Самым уязвимым в социальном плане, (…) нужно доплачивать, это небольшие суммы, не сотни – десятки евро, иногда меньше 10 евро", – заметил глава комитета.

Он обратил внимание на то, что уровень занятости в Литве в последнее время растет – сокращается уровень безработицы.

"Да, угрозы, кризис - это понятно и не новость, но этими показателями можно управлять, они позитивные – можно надеяться на рост экономики и на то, что показатели экспорта/импорта не будут такими плохими, как прогнозировали, возможно, будет плюс", – пояснил Линге.

Экс-глава Соцмина, депутат Линас Кукурайтис сказал: "Может, и хорошо слушать оптимистическое выступление Миндаугаса. Кажется, что как неправительственные организации, так и экононисты, само общество относится к этому периоду куда пессимистичнее. Это обосновано. Само общество – мы проводили исследование, – само общество так плохо настроено в отношении настоящего и будущего, как никогда раньше. Настрой плохой у всех групп общества".

Но основная критика в адрес правительства касается опоздания с решениями.

"Если приводят с серьезным пакетом, а с 1 июня пакет очень серьезный, но он (…), по моей оценке, компенсирует то, что люди потеряли в первые полгода, а если взглянуть в будущее - инфляция продолжает расти, цены на энергоресурсы растут быстрее, чем прогнозировали, а решений на осень нет", – констатировал он.

Кукурайтис акцентировал, что весной, когда оппозиция бойкотировала заседания, премьер обещала летом работать с оппозицией над планом помощи, но этого не было.

"Правительство скрывает или же СМИ как-то пытаются выведать эти планы. Если взглянуть на эти планы, то мне они напоминают какое-то отчаяние или незнание, что делать", – заметил политик. По его словам, когда экономический цикл ненормальный, а контекст необычный решения должны быть нетрадиционными.

"Мне кажется, что правительство пытается идти таким путем, будто экономика пришла к какому-то циклу, в котором выжить должны сильнейшие. Но это не тот случай. Цены на электричество растут нетипично, в разы, поэтому мы должны говорить о таких решениях, которые амортизировали бы их как для бизнеса, так для жителей", – акцентировал Кукурайтис.

Он привел в пример опыт нескольких стран ЕС, которые летом приняли решения как о компенсации цен, так и по регулированию рынка. Для принятия решений, по словам политика, нужны кредиты.

"Второй момент – решения нужны на осень. Не о 1 января надо говорить, ведь отопительный сезон начнется в октябре, тогда увидим, что творится", – подчеркнул экс-министр.

По мнению Кукурайтиса, людям также можно было бы выделить одноразовые пособия, чтобы они могли пережить зиму.

"Когда цены снизятся, сможем жить в условиях обычного цикла", – сказал он.

Помощь бизнесу, по его словам, должна быть нетипичной.

Однако Линге акцентировал, что при принятии бюджета на этот год принимали во внимание значительный рост доходов жителей, а войну никто не мог прогнозировать.

"Ситуацию изменила война", – подчеркнул политик.

"Было бы наивным надеяться, что мы создадим механизм, который дал бы людям возможность жить лучше, чем они жили – сейчас надо спасать, сейчас ситуация как с пожаром", – подытожил Линге.

Он пояснил, что ситуация с ценами на электричество обострена тем, что у Литвы нет своих мощностей производства.

"Потом идет фиксация. Те страны у которых есть свои мощности генерации могут принимать другие решения. Мы зависим от рынка. Вопрос, почему у нас нет мощностей – можем посмотреть на прошлое и принятые в прошлом решения", – акцентировал Линге.

Что касается кредитов, он сказал, что их надо брать, учитывая все аспекты.

"Сами кредиты дорожают – процентная ставка уже не нулевая", – заметил он.

Линге сказал, что понимает, что оппозиция перед выборами конкурирует, представляя разные предложения.

"Когда отходишь от контекста и смотришь шире, видишь, что в странах Балтии зарплаты больше всего росли в Литве – на 13,7%, в Эстонии - 10%, а в Латвии - 8%. То же самое с минимальной зарплатой – да, при растущей инфляции прожить на такую зарплату трудно, но в Литве минимум 730, в Эстонии 650, а в Латвии – 500 евро. У нас ситуация лучше", – заметил он.