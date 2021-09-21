Будьте бдительны: мошенники рассылают письма от имени "Содры"

В ложных сообщениях цитируется мнимая переписка, жителя призывают заплатить долг. После оплаты долга житель якобы сможет заполнить бланки и получить целиком всю накопленную его матерью пенсию. Письма рассылают с эл. почты sodragyventojui.lt@gmail.com и в конце приписка Pagarbiai Sodra.

"Содра" призывает жителей быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников, проверять получаемую информацию.

Важно помнить, что все письма, которые рассылает "Содра", можно найти на своей личной страничке в системе фонда. К своей страничке можно подключиться с помощью безопасных средств подключения - э-банкинга или электронной подписи.

"Содра" просит жителей о всех случаях мошенничества сообщать по номеру 1883 или эл. почте info@sodra.lt.