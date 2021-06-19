Будет солнечно и без осадков: в субботу температура поднимется до 33 градусов

В ночь на воскресенье будет душно и ясно. Утром будет от 14 градусов в Варене и на востоке до 19 градусов у моря, только на косе будет около 21 градуса даже ночью.
В воскресенье днем давление понемногу начнет падать. После обеда увеличится облачность. во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди с грозами. Но небольшие осадки не помешают воздуху прогреться до 28–33 градусов. В этот день прохладнее будет на косе, а жарче всего – в Таураге.
Новая неделя начнется с жаркой погоды, в первые дни местами будет до 34 градусов, ночи будут тропическими. Небольшой дождь с грозами возможен лишь местами.
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