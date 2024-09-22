Будет ли введена плата за въезд в Старый город столицы?

– Если сравнивать ситуацию до введения новой схемы с нынешней, можно сказать, что транзит уменьшился на 90%, на 40% уменьшилось число ДТП и на 20% снизился уровень шума. Было отмечено, что в Старый город в выходные приходит на 12% больше людей.

– Оправдало ли себя это решение?

– Петлевая схема движения в Вильнюсе была введена летом 2019 года. Ее цель - уменьшение транспорта в центре, освобождение Старого города от машин.

– Когда и почему в Старом городе столицы изменили схему движения?

Сейчас в Старом городе столицы уже пятый год действует схема петлевого движения. На сколько она уменьшила количество транспорта, и что будут делать еще для снижения уровня загрязнения воздуха, журналистам рассказал эксперт муниципальной компании Judu Эдгарас Станкявичюс.

– Вильнюс, похоже, не избежит создания „зеленой зоны“, которая уже появилась в Каунасе?

– Все крупные города Литвы,а также курорты по закону об альтернативном топливе еще в 2022 году обязались до 1 января 2025 года ввести зоны низкого загрязнения. Их территории установят муниципалитеты.

– Будет ли зона низкого уровня загрязнения увеличена или она совпадет с той, где действует петлевая схема движения?

– Поскольку план еще разрабатывается и проводят дискуссии с самим муниципалитетом, я пока не могу ответить на этот вопрос. Окончательное решение примет вильнюсский горсовет.

– Каунас ходит к замку в центре города пешком. Будет ли в Вильнюсе что-то подобное?