"Цифры - это не просто цифры. Это те люди, которые рядом с нами", – сказал 28 июля глава Минздрава Арунас Дулькис.

Сейчас в больницах всей Литвы находятся 118 больных с COVID-19, 13 из них - в реанимации. Самая напряженная ситуация - в Клайпеде. Почти половина всех больных лежит в Клайпедской больнице.

"Ковидных пациентов у нас немало, и их число растет", – сказал LNK главврач больницы Винсас Янушонис.

Большая часть пациентов – люди среднего возраста, все за исключением 4 - непривитые.

"Почти у всех штамм "дельта". Только у одного британский штамм. Еще у небольшой части штамм не отслежен. А так почти все с "дельтой", – сказал Янушонис.

После того как в Клайпеде будут заняты все места для ковидных пациентов, откроют ковидные отделения в Клайпедской республиканской и Шилутской больницах.

Это сигнал для всех. Власти сказали - когда в больницах будут 300 пациентов, снова введут ограничения. Иными словами - карантин. Клайпедчане и думать об этом не хотят.

"Корона. Ну покажите мне этих больных. Уже столько больных, такие цифры, столько переболели, откуда снова", – возмущалась одна женщина.

Другой клайпедчанин сказал, что и думать об ограничениях не хочет.

"Клайпеда, Вильнюс... Просто приехало больше туристов, привезли "дельту", вот и болеют", – сказал собеседник.

Эксперты говорят, что новый карантин будет другим.

"Я думаю, такого карантина, какой был в этом году, в начале года, уже можно избежать", – сказал LNK профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас.

За жесткий карантин он выступил бы, если бы ситуация резко изменилась и пришел новый штамм, от которого вакцина не спасает.

По словам Дуькиса, карантин больше коснется непривитых и тех, у кого нет "паспорта возможностей".

"Есть разные ситуации, есть исключения, не все люди могут прививаться. Есть разные нюансы и с цифровым сертификатом ЕС – нужно согласовать его действие с "паспортом возможностей". Это вопросы ИТ, мы хотим все урегулировать", – сказал министр, заметив, что вопрос будет решен к 10 августа.

"Предварительная позиция такая - те люди, которые выполнили свой долг перед собой и близкими и полностью привились, ни с какими неудобствами не должны столкнуться, если они будут введены", – сказала в минувшую среду премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Она упомянула и о том, что работодателям дадут право на отстранение от работы непривитых работников..

"Это касается людей с контактной работой, в их случае возможно, вакцинацию сделают обязательной. Правительство обсудит такие предложения", – сказала премьер.

Уже сейчас известно, что перемены будут связаны с "паспортом возможностей". Тесты на получения этого паспорта уже будут платными, признавать будут только ПЦР-тесты.

"Никакие тесты не заменяют полную вакцинацию", - сказал Дулькис.

В среду глава страны Гитанас Науседа еще раз обратился к жителям и призвал их прививаться.

Премьер пока не может сказать, будет ли объявлен карантин в масштабах всей страны или это коснется отдельных регионов. Предполагают, что, возможно, хватит и ныне действующих ограничений в рамках режима чрезвычайной ситуации. Ограничения в первую очередь коснутся тех, у кого нет иммунитета.