Бросавший коктейли Молотова в Клайпеде и районе мужчина планировал выпад в столице

24-летний подозреваемый был задержан у себя дома. Прокуроры обратились в суд с просьбой разрешить взять подозреваемого под арест. В суде он сказал, что только хотел получить в полиции информацию, которую ему не предоставляли. Он заявил, что через внедренные в его голову нанотехнологии с ним связываются и полицейские и друзья.
Он рассказал, что в его жизни ничего не происходит, он целыми днями сидит у компьютера. Мужчина ничем не болен, нет данных о том, что у него диагностированы какие-либо расстройства.
О том, как за одну ночь он поджигал два комиссариата и готовил коктейли Молотова мужчина рассказывать не захотел.
Клайпедский окружной суд рассматривал обращение прокуроров и разрешил взять подозреваемого под стражу на три месяца.
Прокурор Вида Каубрите сказала, что во время опроса появились подозрения в связи с психическим здоровьем мужчины, поэтому на исход дела повлияют выводы экспертов.
„Он сказал, что сам сделал взрывчатку, а информацию нашел в интернете, – сказала прокурор. – Он утверждает, что разозлился на полицию за то, что она не предоставила ему необходимую информацию. Готовился к выпаду несколько недель“.
Адвокат мужчины Диана Вайткявичене уверяет, что только во время заседания услышала от своего подзащитного, что у него подозревали психическое расстройство, но он не лечился, не принимал лекарства. Молодой человек уже совершеннолетний, он живет с родителями.
У подозреваемого есть водительское удостоверение. Он утверждает, что один ездил к комиссариатам. По предварительным данным, сначала он планировал ехать в Вильнюс, но потом остановился на находящихся рядом с домом комиссариатах.
Подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции.
„Однако расследование в связи с хранением наркотиков было начато в апреле, второе - в июне этого года. Тогда психиатрическая экспертиза не назначалась“, – сказала прокурор.
Адвокат не хотела говорить о своем подзащитном, но все же заметила, что ведет он себя странно и, возможно, на его психическое состояние подействовало употребление психотропных препаратов.