Брокер рассказала об украинских семьях, которые ищут жилье

Алексеюнене с самого начала войны в Украине помогает беженцам в поисках жилья. По ее словам, люди могут и хотят платить за аренду, но литовцы не желают сдавать им жилье. Ситуация в этом плане не меняется.

"Очень много людей ждет жилье, поток звонков не уменьшился. В основном звонят многодетные семьи. Некоторые из них (4-5 человек) согласны и на 1-комнатную квартиру, поскольку предложений на рынке немного", – рассказала Алексеюнене.

По ее словам, приходится приложить немало усилий, чтобы уговорить хозяев сдать жилье украинцам. Благоприятнее ситуация бывает, когда украинцев сопровождают местные и ручаются за них.

Самый высокий спрос на жилье - в Вильнюсе.

По словам собеседницы, если удается найти для украинцев одну квартиру в неделю - это уже хороший результат.

"Пока и хозяева и сами украинцы всем довольны. Есть красивые истории, когда у семьи, которая сняла жилье, не было необходимых вещей – постели, посуды, так мы ездили с ними и выбирали все необходимое. Хочу помочь, чем могу", – сказала брокер.

По ее словам, очень важно поддерживать контакт с клиентами и после подписания договора. Хозяевам сподручнее, когда есть человек, который может ответить на вопросы или помочь в решении проблем.

"Я постоянно общаюсь с владельцами квартир. Пока все хорошо. Вовремя платят за жилье, дружелюбны и готовы помочь. И хозяйка рада хорошей компании. Они часто общаются за чашкой кофе. Пока плохих отзывов не было. Большинство уже работает. Они отлично интегрировались в обществе. Кроме того, помогает государство, есть разные компенсации. Страхи наших хозяев в связи с неоплаченными счетами и беспорядком в квартирах не подтвердились", – заметила Алексеюнене.

Она сказала, что в договоры об аренде обычно вносят стандартные услуги.

"Условия стандартные. Пока не было людей, которые включили бы специфические условия из-за того, что сдают жилье иностранцам. Срок аренды - год. Что касается досрочного расторжения договора, тут тоже по соглашению - чаще всего депозит возвращают. Конечно, надо отметить, что речь идет о недорогом жилье - 300-400 евро. Если жилье дороже, например, от 550 евро за одну комнату, то тогда условия иные. Депозит в таком случае обычно не возвращают, если договор расторгают досрочно. Конечно, я рекомендую включить и плату за уборку, поддержание чистоты. Бывают такие случаи, когда хозяин нанимает уборщицу, которая убирает в квартире раз в месяц", – сказала Алексеюнене.

По ее словам, чаще всего квартиры ищут семьи из Украины.

"Первыми жилье искали мужчины для своих жен и детей. Помню, встретилась с ними, чтобы показать квартиру, а у них слезы в глазах стоят, трясущимися руками показывают мне телефон, спрашивают, знаю ли я, что происходит у них на родине. Их семьи ночью должны были приехать, вот они старались найти для них жилье побыстрее (двум женщинам с детьми)", – вспоминает брокер.

Она заметила, что почти все люди, которым она помогала в поиске жилья, были расстроены, обеспокоены, сейчас они присматривают за жильем, вовремя платят за него.

Есть в Литве и такие арендодатели, которые принимают только своих соотечественников и не хотят сдавать жилье любым иностранцам. Однако брокеры и переводчики отмечают, что ситуация понемногу меняется.

Например, основатель Beardland Ахмед Дакер отметил, что владельцы жилья боятся, вдруг в их квартире иностранец будет заниматься нелегальной деятельностью, кроме того, не доверяют финансовому положению иностранцев. Он сказал, что в Литве непросто найти жилье гражданам Турции, приезжим из Африки и арабских стран.

"Большая часть арендодателей сразу указывает, кому не желает сдавать жилье. В этот список входят и иностранцы. Когда началась война в Украине, причины отказа были неплатежеспособность, короткий срок аренды, а он обычно бывает 3–6 месяцев", – заметила Алексеюнене.

По ее словам, в некоторых случаях владельцы не соглашаются впускать иностранцев, даже если договор за них готовы подписать и деньги платить жители Литвы. Иногда квартиру отказываются сдавать и из-за языкового барьера.

Алексеюнене сказала, что легче ситуация бывает, если квартиру ищет иностранец-программист, врач или другой специалист с высокими доходами.

Она рекомендует иностранцам обращаться к брокерам, которые могут помочь найти общий язык с хозяином жилья.