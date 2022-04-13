Брокер рассказала об украинских семьях, которые ищут жилье

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В Литву едут беженцы из Украины, а найти арендуемое жилье им здесь нелегко. Несмотря на советы и консультации экспертов, помогающих заключить безопасные соглашения с иностранцами, литовцы больше склонны доверять свое жилье соотечественникам. Однако, по словам брокера Йовиты Алексеюнене, есть немало красивых примеров, когда литовцы сдают жилье украинцам.
Daugiabučiai Panevėžyje (P. Židonio nuotr.)
Daugiabučiai Panevėžyje (P. Židonio nuotr.)

Алексеюнене с самого начала войны в Украине помогает беженцам в поисках жилья. По ее словам, люди могут и хотят платить за аренду, но литовцы не желают сдавать им жилье. Ситуация в этом плане не меняется.

"Очень много людей ждет жилье, поток звонков не уменьшился. В основном звонят многодетные семьи. Некоторые из них (4-5 человек) согласны и на 1-комнатную квартиру, поскольку предложений на рынке немного", – рассказала Алексеюнене.

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По ее словам, приходится приложить немало усилий, чтобы уговорить хозяев сдать жилье украинцам. Благоприятнее ситуация бывает, когда украинцев сопровождают местные и ручаются за них.

Самый высокий спрос на жилье - в Вильнюсе.

По словам собеседницы, если удается найти для украинцев одну квартиру в неделю - это уже хороший результат.

"Пока и хозяева и сами украинцы всем довольны. Есть красивые истории, когда у семьи, которая сняла жилье, не было необходимых вещей – постели, посуды, так мы ездили с ними и выбирали все необходимое. Хочу помочь, чем могу", – сказала брокер.

По ее словам, очень важно поддерживать контакт с клиентами и после подписания договора. Хозяевам сподручнее, когда есть человек, который может ответить на вопросы или помочь в решении проблем.

"Я постоянно общаюсь с владельцами квартир. Пока все хорошо. Вовремя платят за жилье, дружелюбны и готовы помочь. И хозяйка рада хорошей компании. Они часто общаются за чашкой кофе. Пока плохих отзывов не было. Большинство уже работает. Они отлично интегрировались в обществе. Кроме того, помогает государство, есть разные компенсации. Страхи наших хозяев в связи с неоплаченными счетами и беспорядком в квартирах не подтвердились", – заметила Алексеюнене.

Она сказала, что в договоры об аренде обычно вносят стандартные услуги.

"Условия стандартные. Пока не было людей, которые включили бы специфические условия из-за того, что сдают жилье иностранцам. Срок аренды - год. Что касается досрочного расторжения договора, тут тоже по соглашению - чаще всего депозит возвращают. Конечно, надо отметить, что речь идет о недорогом жилье - 300-400 евро. Если жилье дороже, например, от 550 евро за одну комнату, то тогда условия иные. Депозит в таком случае обычно не возвращают, если договор расторгают досрочно. Конечно, я рекомендую включить и плату за уборку, поддержание чистоты. Бывают такие случаи, когда хозяин нанимает уборщицу, которая убирает в квартире раз в месяц", – сказала Алексеюнене.

По ее словам, чаще всего квартиры ищут семьи из Украины.

"Первыми жилье искали мужчины для своих жен и детей. Помню, встретилась с ними, чтобы показать квартиру, а у них слезы в глазах стоят, трясущимися руками показывают мне телефон, спрашивают, знаю ли я, что происходит у них на родине. Их семьи ночью должны были приехать, вот они старались найти для них жилье побыстрее (двум женщинам с детьми)", – вспоминает брокер.

Она заметила, что почти все люди, которым она помогала в поиске жилья, были расстроены, обеспокоены, сейчас они присматривают за жильем, вовремя платят за него.

Есть в Литве и такие арендодатели, которые принимают только своих соотечественников и не хотят сдавать жилье любым иностранцам. Однако брокеры и переводчики отмечают, что ситуация понемногу меняется.

Например, основатель Beardland Ахмед Дакер отметил, что владельцы жилья боятся, вдруг в их квартире иностранец будет заниматься нелегальной деятельностью, кроме того, не доверяют финансовому положению иностранцев. Он сказал, что в Литве непросто найти жилье гражданам Турции, приезжим из Африки и арабских стран.

"Большая часть арендодателей сразу указывает, кому не желает сдавать жилье. В этот список входят и иностранцы. Когда началась война в Украине, причины отказа были неплатежеспособность, короткий срок аренды, а он обычно бывает 3–6 месяцев", – заметила Алексеюнене.

По ее словам, в некоторых случаях владельцы не соглашаются впускать иностранцев, даже если договор за них готовы подписать и деньги платить жители Литвы. Иногда квартиру отказываются сдавать и из-за языкового барьера.

Алексеюнене сказала, что легче ситуация бывает, если квартиру ищет иностранец-программист, врач или другой специалист с высокими доходами.

Она рекомендует иностранцам обращаться к брокерам, которые могут помочь найти общий язык с хозяином жилья.

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