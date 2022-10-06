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Военная разведка министерства обороны Великобритании, анализируя ситуацию в Херсонской области, приходит к выводу, что Россия собирается оборонять областной центр, хотя с военной точки зрения было бы выгодно отступить.
Chersonas
Chersonas
© Reuters / Scanpix

Вооруженные силы Украины начали новый этап наступательных операций в Херсонской области 2 октября 2022 года, говорится в сводке. Продвигаясь на юг, украинские части отодвинули линию фронта еще на 20 км, занимая позиции на восточном берегу реки Ингулец и западном берегу Днепра, но пока не угрожая основным оборонительным позициям России.

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Российские войска как правило отступали, и теперь командование, вероятно, будет рассматривать растущую угрозу для Новой Каховки в Херсонской области как одну из главных проблем, ведь поврежденная переправа через Днепр в этом районе остается одним из немногих доступных им путей для пополнения сил, сказано в отчете.

Его авторы считают, что Россия стоит перед выбором - отвод сил через Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более надежной, но политическая задача заключается в том, чтобы остаться в Херсоне и удерживать его.

По данным британской разведки, Россия направила большую часть своих сильно недоукомплектованных частей ВДВ именно в Херсон.

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