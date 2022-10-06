Вооруженные силы Украины начали новый этап наступательных операций в Херсонской области 2 октября 2022 года, говорится в сводке. Продвигаясь на юг, украинские части отодвинули линию фронта еще на 20 км, занимая позиции на восточном берегу реки Ингулец и западном берегу Днепра, но пока не угрожая основным оборонительным позициям России.
Российские войска как правило отступали, и теперь командование, вероятно, будет рассматривать растущую угрозу для Новой Каховки в Херсонской области как одну из главных проблем, ведь поврежденная переправа через Днепр в этом районе остается одним из немногих доступных им путей для пополнения сил, сказано в отчете.
Его авторы считают, что Россия стоит перед выбором - отвод сил через Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более надежной, но политическая задача заключается в том, чтобы остаться в Херсоне и удерживать его.
По данным британской разведки, Россия направила большую часть своих сильно недоукомплектованных частей ВДВ именно в Херсон.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 October 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/tx53OWa8gY
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bzpSIKlAxy
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 6, 2022
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