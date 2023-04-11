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Указом митрополита Вениамина запрещен в священнослужении клирик Минской епархии иерей Александр Кухта, сообщает пресс-служба Белорусской православной церкви.
БПЦ ввела санкции против бежавшего от режима Лукашенко в Литву священника
© ELTA / Dainius Labutis

В сообщении говорится, что введенная санкция связана с переходом священника в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Напомним, два священника Белорусской православной церкви — протоиерей Георгий Рой и иерей Александр Кухта — недавно были приняты во Вселенский патриархат Константинополя.

Они были вынуждены уехать от преследований властей в Литву и обратились к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой принять их под свой омофор, поскольку "по соображениям совести они не могут продолжать находиться в юрисдикции Московского патриархата".

Вселенский Патриарх принял положительное решение в их отношении. 16 апреля, на Пасху, в Вильнюсе состоится первое богослужение для православных белорусов, которое совершат Георгий Рой и Александр Кухта.

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