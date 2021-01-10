"Мы лишились Врача и прекрасного человека. Это был представитель старого поколения врачей, он работал по призванию, отдавал себя выбранной профессии целиком. Наринкявичюс был не только хорошим врачом, которого уважали и любили пациенты и коллеги, но и отличным руководителям.
Он заботился о работниках филиала, многим помог, многих утешал", - сказал директор больницы Дарюс Степонкус.
В 2012 г. Наринкявичюсу присудили Имя заслуженного работника системы здравоохранения Литвы, ему вручили почетный знак, а через год Минздрав назначил его старшим специалистом в Клайпедском крае.
Искренние соболезнования в связи со смертью врача его близким выражает руководство больницы, коллеги и вся община, литовская и зарубежная общины врачей-психиатров.
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