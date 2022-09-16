Борьба с русским набирает обороты: проверят все учебники

Эта тема обсуждалась в интервью на Žinių radijas.

Вице-министр образования Рамунас Скауджюс считает, что вопрос преподавания русского должны были решить 20-30 лет назад.

"Сейчас ситуация такова, что второй иностранный язык – русский – самый популярный. Правда, мы видим тенденцию последовательного снижения популярности, но это не так быстро, как хотелось бы. По сути сейчас взять и резко что-то поменять было бы сложно, это касается и числа учителей и учеников, которые учили язык 2-3 года", – сказал вице-министр.

Что касается предложений в учебнике посетить Россию, министр сказал, что такие же предложения есть и в учебниках по другим языкам: французскому, немецкому.

"Была такая традиция преподавания через культуру, (…) сейчас просто изменилась реальность, мир изменился, и уже нельзя мириться с разжиганием войны, нельзя ничем оправдать российскую агрессию, нельзя называть Россию мирной и демократической страной", – сказал Скауджюс, напомнив, что учебники уже изъяты из учебного процесса.

"Они были изданы 10 и больше лет назад. (…) Контекст сильно изменился", – заметл вице-министр.

Скауджюс сказал, что детям предлагают и такие языки, как французский и немецкий, но немногие дети их выбирают.

"А в некоторых муниципалитетах есть проблема - нет ни одного учителя французского, но надо знать, что, когда стоит выбор, то родители учеников все равно выбирают не немецкий или французский, а русский", – заметил собеседник.

Он представил статистику за этот год: в Литве 811 учителей русского, 292 немецкого и 120 – французского.

Скауджюс сказал, что родители чаще всего выбирают детям второй язык, которым владеют сами.

Еще одна причина такого выбора - в Вильнюсе и Клайпеде немало людей говорят по-русски, на русском можно договориться с украинцами.

По его словам, министерство ужесточило контроль учебников. Отныне научную литературу должны будут оценить три цензора.

"На сегодняшний день планируется проверить все учебники по иностранным языкам", – сказал Скауджюс.

Он заметил, что в любом случае важно, как материал подает учитель.

Доцент Вильнюсского университета Мантас Мартишюс сказал, что литература, культура, кино и выставки могут использоваться как пропаганда.

"Так уж получилось, что русский язык является средством коммуникации", – сказал он, заметив, что с этой точки зрения есть смысл в ограничении русского языка.

"Мы должны понять простую вещь: России очень важно располагать какими-то орудиями, каким-то плацдармом, который можно использовать. Один из таких плацдармов - язык. Жаль, что так получилось с русским языком, но как есть. Мы должны признать эту реальность", – сказал Мартишюс.

Но он обратил внимание, что в начале учебного года быстро поменять учебники не получится, об этом надо было думать раньше.

"Думать надо было намного раньше. Сейчас мы в таком положении, в каком есть: плывем по реке на лодке, а лодка дала течь, надо остановиться, но мы не можем", – привел пример доцент.

"Мы должны прямо сказать, большинство детей не говорит на своем втором иностранном языке. На любом: русском, немецком, французском. Есть особые школы, исключительные дети, но это исключение, а не правило", – сказал эксперт.

По его словам, пропаганда лучше действует, когда ты постоянно находишься в таком окружении. "Если встречаешься с ней время от времени, то она проходит мимо", – пояснил эксперт.

"Что касается детей, мы должны признать, что они политически малообразованы, поэтому на них легче повлиять, но ведь, когда они выходят в интернет, их не только литовские СМИ не достигают. Они бывают в других темах, они устойчивее. Ты не можешь распознать пропаганду, поэтому на тебя можно воздействовать, но если ты играешь, заходишь на форумы с играми, так разве что тебя там в какую-то игру втянут, но сделать это труднее, чем говорить об этом", – сказал Мартишюс.

Учитель, переводчик с русского Арунас Шилерис сказал, что пора ограничить возможности изучения русского языка в школах.

"За последние 200 лет отношения с Россией лишь пару лет были хорошими", – сказал собеседник. Он считает, что сейчас самое время вытеснить язык агрессора из школ.

Языковед Анатанас Сметона сказал, что надо вернуть нормальные пропорции изучения иностранных языков и сосредоточиться на изучении английского, немецкого и французского.