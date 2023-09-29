Борьба с опасными сайтами: жителей просят сообщать о подозрительных интернет-порталах

По словам главы НЦКБ Людаса Алишаускаса, распознать клон легче по ссылке на странице. "Важна ссылка, домен вверху. Это может быть очень очевидным признаком того, что это клон", – сказал Алишаускас.

С пятницы, 29 сентября, жители смогут сообщать о предполагаемых клонах, заполнив специальную форму на сайте www.nksc.lt, а также по электронной почте cert@nksc.lt или по телефону 1843. НЦКБ, получив такие сообщения, немедленно отреагирует, передав информацию АИМ и интернет-СМИ, чей веб-сайт или аккаунт в соцсети предположительно были клонированы. Таким образом ассоциация не позднее чем в течение 24 часов подтвердит наличие клонов порталов и их аккаунтов в социальных сетях и сообщит об этом в НЦКБ.