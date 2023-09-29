Борьба с опасными сайтами: жителей просят сообщать о подозрительных интернет-порталах

Представляя инициативу "Стоп клонам порталов!", АИМ обращает внимание на то, что клонированные информационные порталы и их копии в социальных сетях пытаются отражать текущие события, создавая фейковую информацию. Подчеркивается, что при клонировании порталов зачастую используются новости, затронувшие общественность эмоционально, – преступления или несчастья. В клонированные новости обычно включаются финансовые схемы на тему как разбогатеть, информация, разжигающая раздор, ненависть, нетерпимость, вражду, навязывается мнение, что проблемы можно решить с помощью насилия, а не путем диалога.
Подчеркивается, что в клонированных новостях как правило используются фамилии и фотографии реальных существующих журналистов. Кроме того, для некоторых постов клонированных порталов также покупается реклама и в социальных сетях – для большего охвата аудитории.
"Таким образом, читателями не только манипулируют, пытаясь в основном на них нажиться, но и формируется недоверие к традиционным СМИ. (...) Распространение клонов может нести еще более серьезные угрозы, поэтому очень важно предотвратить подобную деятельность", – заявляют организации-инициаторы социальной инициативы.
По словам главы НЦКБ Людаса Алишаускаса, распознать клон легче по ссылке на странице. "Важна ссылка, домен вверху. Это может быть очень очевидным признаком того, что это клон", – сказал Алишаускас.
С пятницы, 29 сентября, жители смогут сообщать о предполагаемых клонах, заполнив специальную форму на сайте www.nksc.lt, а также по электронной почте cert@nksc.lt или по телефону 1843. НЦКБ, получив такие сообщения, немедленно отреагирует, передав информацию АИМ и интернет-СМИ, чей веб-сайт или аккаунт в соцсети предположительно были клонированы. Таким образом ассоциация не позднее чем в течение 24 часов подтвердит наличие клонов порталов и их аккаунтов в социальных сетях и сообщит об этом в НЦКБ.