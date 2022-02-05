Точный список нелегальных свалок составят к весне. В нем указываются площадь загрязненных территорий, места скопления изношенных шин и тому подобное. Самоуправление не отказывается от уборки, но завалов становится слишком много – звонки и сообщения от жителей приходят постоянно. Импровизированные свалки растут то тут, то там – ответственные работники не справляются.

Недавно муниципалитет объявил о поиске подрядчика, который возьмется за уборку скоплений. Соискателям предлагают заключить контракт на два года. Стоимость услуги не должна превышать 133 000 евро. Деньги выделят из городского бюджета.

Условия таковы: загрязненная территория площадью до 30 квадратных метров должна быть приведена в порядок в течение трех рабочих дней. Если площадь завалов превышает обозначенную отметку, срок выполнения работ не позднее 15 рабочих дней. Весь мусор подрядчик должен собрать и передать субъектам, вовлеченных в процесс утилизации отходов.

Что касается долгосрочного плана по борьбе с нарушителями и нелегальными свалками, в самоуправлении не лукавят и говорят открыто – сейчас его нет. Штрафы же за подобные нарушения – очень невелики, поэтому недобросовестный бизнес, как и рядовые граждане, охотно пользуются прорехами в законодательстве.