Борьба оппозиции с процентными ставками по жилищным кредитам: начинается сбор подписей жителей

"Для того, чтобы правящие не проигнорировали это предложение, мы намерены собрать подписи более 50 тыс. жителей для внесения проекта в повестку Сейма. Поэтому подпись каждого из Вас очень важна. Призываем присоединиться к этой инициативе и, таким образом, бороться с возросшими процентными ставками по жилищным кредитам. Инициативы оппозиции, связанные с налогами, правящие Сейма чаще всего отклоняют, но мы верим, что граждане могут напрямую доказать властям, какие проекты важны", - сказал инициатор проекта член парламентской фракции Партии труда Витаутас Гапшис.
Проект предусматривает, что обладатель жилищного кредита при декларировании дохода из суммы, с которой он платит налоги, сможет вычесть сумму уплаченных процентов. Переплата по налогу будет возвращена. В 2022 г. обладатель кредита за год в среднем уплатил 1 038 евро процентов (в 2023 г. этот средний показатель возрастет), от этой суммы человек мог бы вернуть до 207,6 евро.
По словам "трудовиков", из налогооблагаемого дохода нельзя будет вычесть более 25 проц. Жилье, за которое выплачиваются проценты, должно находиться в Литовской Республике, а кредит должен быть в действующем в Литве финансовом учреждении.
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