Большой рейд в Вильнюсе: много пьяных водителей и нелегал с просроченными документами

В Тракайском районе, в деревне Варникеляй I, полиция преследовала автомобиль Audi , водитель которого не остановился по требованию стражей порядка. Полицейские быстро догнали автомобиль, но его водитель отказывался открыть дверцу или хотя бы окно. Он взял телефон и стал кому-то звонить. Полицейским пришлось силой вывести его из автомобиля – для этого полицейские разбили окно в машине. Водитель Audi от проверки на трезвость не отказался. Мужчина был трезвым. Выяснилось, что мужчина страдает расстройством, из-за которого может неадекватно себя вести. Пришлось вызывать врачей, которые увезли мужчину в больницу.

Долго нарушителей ждать не пришлось. В Тракай, на ул. Гележинкелё, попался водитель, ехавший на машине без номеров. Ему грозит штраф от 120 до 240 евро.

Рейд начался с самого утра - в 9 ч. машины выстроились в Вильнюсе , Шальчининкай , Швенченисе , Ширвинтос, Укмерге , Тракай и близлежащих районах.

В Ширвинтском районе полиция остановила нетрезвого водителя - 0,56 промилле. Еще четверо водителей были наказаны за небольшие нарушения ПДД.

В Вильнюсском районе, около виадука, ведущего в Скайдишкес, был остановлен иностранец, который нелегально находится в Литве. Год назад его предупредили, что он в течение 20 дней должен покинуть Литву, но он этого так и не сделал. На этот раз его передали пограничникам.

В Укмерге полиция остановила нетрезвого водителя - 0,46 промилле, он будет лишен прав.

В Швенченисе, на ул. Вильняус, мужчина был лишен прав за обгон в неположенном месте и управление автомобилем без номеров, ему грозит штраф от 450 до 650 евро.

В Электренай попался водитель без прав.

В Вильнюсе в первой половине дня на ул. Жалюю яжеру попались четверо нетрезвых водителей: 0,82; 0,49; 0,75 и 1,14 промилле.

Был наказан и водитель, который за рулем пользовался телефоном.