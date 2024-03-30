Большой рейд в Вильнюсе: много пьяных водителей и нелегал с просроченными документами

Рейд начался с самого утра - в 9 ч. машины выстроились в Вильнюсе, Шальчининкай, Швенченисе, Ширвинтос, Укмерге, Тракай и близлежащих районах.
Долго нарушителей ждать не пришлось. В Тракай, на ул. Гележинкелё, попался водитель, ехавший на машине без номеров. Ему грозит штраф от 120 до 240 евро.
В Тракайском районе, в деревне Варникеляй I, полиция преследовала автомобиль Audi, водитель которого не остановился по требованию стражей порядка. Полицейские быстро догнали автомобиль, но его водитель отказывался открыть дверцу или хотя бы окно. Он взял телефон и стал кому-то звонить. Полицейским пришлось силой вывести его из автомобиля – для этого полицейские разбили окно в машине. Водитель Audi от проверки на трезвость не отказался. Мужчина был трезвым. Выяснилось, что мужчина страдает расстройством, из-за которого может неадекватно себя вести. Пришлось вызывать врачей, которые увезли мужчину в больницу.
В Ширвинтском районе полиция остановила нетрезвого водителя - 0,56 промилле. Еще четверо водителей были наказаны за небольшие нарушения ПДД.
В Вильнюсском районе, около виадука, ведущего в Скайдишкес, был остановлен иностранец, который нелегально находится в Литве. Год назад его предупредили, что он в течение 20 дней должен покинуть Литву, но он этого так и не сделал. На этот раз его передали пограничникам.
В Укмерге полиция остановила нетрезвого водителя - 0,46 промилле, он будет лишен прав.
В Швенченисе, на ул. Вильняус, мужчина был лишен прав за обгон в неположенном месте и управление автомобилем без номеров, ему грозит штраф от 450 до 650 евро.
В Электренай попался водитель без прав.
В Вильнюсе в первой половине дня на ул. Жалюю яжеру попались четверо нетрезвых водителей: 0,82; 0,49; 0,75 и 1,14 промилле.
Был наказан и водитель, который за рулем пользовался телефоном.
Позже полиция останавливала водителей на ул. Гележинё Вилко. Здесь за час попались 8 нетрезвых водителей. Семерых ждет штраф и лишение прав, а восьмого - еще и уголовная ответственность, поскольку алкотестер показал 1,51 промилле. В числе нетрезвых водителей была и молодая женщина.
Еще двое нетрезвых водителей - 0,46 и 0,93 промилле - попались около Litexpo. Здесь были остановлены и двое водителей без прав. На автомобиле еще одного водителя не было номера.