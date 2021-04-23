В пятницу будет облачно с прояснениями. Во многих районах ожидаются осадки: дождь со снегом, местами мелкая снежная крупа. Будет дуть сильный ветер, сила ветра 8–13 м/с, на западе до 15–18 м/с. Температура поднимется до 4–8 градусов тепла.

В ночь на субботу осадков будет немного, в основном на востоке страны и у моря. На севере страны будет дуть очень сильный ветер - 15–17 м/с. Ночью ожидается от 1–3 градусов мороза на юге и 1–2 градусов тепла у моря.

В субботу днем снова будет облачно, время от времени ожидаются смешанные осадки. Будет дуть сильный и порывистый северо-западный ветер. Будет 6–8 градусов тепла, на юге местами 9-10 градусов.

В ночь на воскресенье осадков будет меньше. На востоке страны возможен небольшой снег, у моря – смешанные осадки. По-прежнему будет дуть сильный северо-западный ветер, скорость ветра 16 м/с. Ночью во многих районах будет около 0, только у моря ожидается 2–3 градуса тепла.

В воскресенье днем повториться субботний сценарий: ожидаются смешанные осадки, только их будет больше. Также не успокоится сильный и холодный ветер. Днем будет 4–9 градусов тепла.

В начале следующей недели особых перемен не ожидается. Во многих районах ожидаются осадки. Ночи будут холодными, днем 6–9 градусов тепла.