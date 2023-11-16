Большое количество, широкий выбор и доступные таблетки: опасные препараты можно купить прямо на вокзале

Посылки " Литовской почты" и автобусных перевозчиков регулярно проверяют таможенники с помощью специально обученных собак. Курьерские службы указали, что проверяют подозрительные посылки, но не объяснили, как их выделяют. Матонис указал, что из-за границы в Литвы наркотики и психотропные препараты обычно привозят по суше, а также по почте или через курьеров. Даже таможня проверяет не все, а только подозрительные посылки.

Другие истории показывают, что нелегально психотропные препараты можно купить где ни попади. Близкий Мантаса (имя изменено) купил их на багажном рынке. "Близкий человек уже долгое время употребляет психотропные препараты, Lorazepam, Amitriptilin. Ему их выписывает психиатр. Когда на положенное время выписанных лекарств не хватает или он забывает продлить рецепты, ищет, кто может их выписать. В этом году весной или летом мы ходили по багажному рынку и заметили, что женщина продает лекарства: парацетамол, тетурам, пищевые добавки. Мы спросили, что у нее есть еще. Среди препаратов был и Lorazepam", – рассказал Мантас. Дело было в Каунасе.