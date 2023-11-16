Большое количество, широкий выбор и доступные таблетки: опасные препараты можно купить прямо на вокзале

О том, что купить такие препараты - простое дело, я узнала от моих собеседников, когда готовила статью о зависимости от психотропных лекарств. Чтобы проверить, действительно ли черный рынок активен, я решила провести эксперимент. В социальной сети Facebook я нашла две группы, в которых полно предложений купить такие лекарства. Я написала нескольким торговцам и с одним из них быстро завязала контакт. Вскоре я узнала, что ассортимент таких лекарств очень широкий.
На вопрос, есть ли у него крепкое снотворное, он предложил Zopiclone. У него было 170 блистеров этого лекарства. Принимать Zopiclone можно только по назначению врача, но нелегальный торговец даже не интересуется, принимала ли я раньше эти лекарства. Его не удивляет и количество, которое я хочу купить – больше 20 блистеров. Он сказал, что привозит лекарства из стран ЕС.
Этот человек нарушает закон, но ведет себя спокойно – не только называет свое имя, но и соглашается встретиться на Каунасском вокзале, чтобы передать товар. Когда мы встретились, он смело достал лекарство из кармана и пошутил, что ему доводилось передавать лекарства и в более публичном месте.
Он принес 20 блистеров Xanax и 3 Zopiclone. За товар я должна была отдать 460 евро. В аптеке цена была бы 80 евро - по рецепту.
Контроль нелегальной торговли неэффективен?
Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис указал, что правоохрана активно борется с такими нелегальными распространителями лекарств в интернете. Он заверил, что у полиции есть все необходимое для выявления личности нарушителей.
Однако сомнения зарождаются - ведь только в Facebook я нашла десятки предложений купить запрещенные препараты и историю, которой со мной поделилась Моника (настоящее имя редакции известно).
"В январе 2023 года я сообщила в полицию о том, что на остановке "Дидлаукё" в Вильнюсе есть наклейка с надписью "Помощь мозгам" (Pagalbėlė smegenėlėms) с кодом QR на канал в Telegram, на котором продают психотропные препараты. Как я вижу, канал по-прежнему действует. Рядом с этой остановкой есть коллегия, университет и школы. Меня заверили, что следователь со мной свяжется, чтобы я заново все рассказала", – поделилась Моника.
Прошло 10 месяцев, с Моникой никто не связался.
Я проверила канал в Telegram – там продают медикаменты, которые рассылают через пакоматы. Каунасец мне тоже предлагал выслать лекарства через пакомат или автобусные посылки. А ведь такие вещи пересылать запрещено.
Посылки "Литовской почты" и автобусных перевозчиков регулярно проверяют таможенники с помощью специально обученных собак. Курьерские службы указали, что проверяют подозрительные посылки, но не объяснили, как их выделяют. Матонис указал, что из-за границы в Литвы наркотики и психотропные препараты обычно привозят по суше, а также по почте или через курьеров. Даже таможня проверяет не все, а только подозрительные посылки.
Нелегально препараты продают даже врачи
Другие истории показывают, что нелегально психотропные препараты можно купить где ни попади. Близкий Мантаса (имя изменено) купил их на багажном рынке. "Близкий человек уже долгое время употребляет психотропные препараты, Lorazepam, Amitriptilin. Ему их выписывает психиатр. Когда на положенное время выписанных лекарств не хватает или он забывает продлить рецепты, ищет, кто может их выписать. В этом году весной или летом мы ходили по багажному рынку и заметили, что женщина продает лекарства: парацетамол, тетурам, пищевые добавки. Мы спросили, что у нее есть еще. Среди препаратов был и Lorazepam", – рассказал Мантас. Дело было в Каунасе.
Мантас сказал, что его такая доступность нелегальных психотропных препаратов пугает. Он рассказал, что иногда его близкий за деньги покупает рецепт у врача.
"Сейчас стало немного труднее найти врача, который за деньги выписывает лекарства, однако это возможно, по крайней мере в Вильнюсе. Я не знаю, как обстоят дела в небольших городах, но, может быть, там это еще проще, поскольку все друг друга знают", – сказал мужчина.
По его словам, нелегальная торговля психотропными препаратами - такая же проблема, как и торговля наркотиками. Он сказал, что не сомневается, что ужесточение контроля и введение электронных рецептов дают реальную пользу – однако, он считает, что последствия ощутили только те, у кого нет достаточно денег, чтобы платить нелегальным торговцам.
Юстине (имя изменено) частный психиатр 4 года назад выписала Xanax и антидепрессанты. За рецепт молодая женщина заплатила 50 евро. В систему E. sveikatа рецепт не был внесен. "Я была молодая, не понимала, что врач действует нелегально. Потом я начала ходить к психотерапевту, лекарства больше пить не надо было, но я думаю, что и сейчас то же самое происходит", – предполагает Юстина.
Заведующая отделом коммуникации Национальной администрации судов Рута Андрюшкайте сказала, что в 2022 г. дела, связанные с психоактивными препаратами, составляли четвертую по количеству категорию уголовных дел. В эту категорию входит и нелегальная торговля психоактивными препаратами.
Она не смогла сказать, кто занимается продажей психотропных лекарств, однако в пресс-релизах Литовского суда и Литовской прокуратуры упоминается, что этим занимаются как пенсионеры, так и молодые люди. За нелегальную торговлю лекарствами и подделку рецептов к ответственности привлекают и врачей.
Черный рынок лекарств способствует распространению коварного заболевания – зависимости от психотропных препаратов, поскольку делает их доступными. Люди, которые столкнулись с этой зависимостью, рассказывают о распавшихся семьях, потере работы, разрушенной социальной жизни и подорванном здоровье, а медикаменты приравнивают к наркотикам.
Специалисты предупреждают: вылечить такую зависимость очень сложно. В 2022 г. в Литве у 3000 человек установили разного рода психические и поведенческие расстройства из-за употребления снотворного и успокоительных препаратов. Ежегодно число зависимых людей растет.