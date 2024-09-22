Большинству жителей Вильнюса нравится фреска на горе Гедиминаса

Большая часть участников опроса сказала, что новая фреска им очень нравится. Так ответили 52% вильнюсцев (528 голосов). Красиво, но, возможно, место выбрано неудачное, считают 18% респондентов (187 голосов).

„Мне нравится“, – коротко комментируют люди.

Однако были и те, кому фреска не понравилась. 24% участников опроса сказали, что это недоразумение (241 голос). 6% респондентов (64 голоса) нашли вопрос неактуальным.

„Извините. Мне это напоминает советское время. Хотя символизировать это может самые разные вещи“, – пишут жители.

Опрос проводили с 16 по 20 сентября, в нем участвовали 1020 респондентов.