Большинство жителей Литвы: в стране должен быть создан реестр сексуальных преступников

В ходе опроса, проведенного 14-29 июня, респондентов спрашивали, должен ли, по их мнению, в стране существовать реестр лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении детей. Полностью поддержали бы такую ​​инициативу 58,4 проц. участников опроса, скорее поддержали бы создание такого реестра 32,9 проц.

4 проц. опрошенных считают, что такого реестра преступников вообще не должно быть – 1 проц. участников опроса заявили, что полностью не согласны с таким предложением, 3 проц. скорее не согласны. 5 проц. респондентов не имели мнения по этому вопросу.

Согласно опросу, поддержку созданию реестра выражают все группы жителей. Однако женщины (полностью поддержали бы 63 проц., скорее поддержали бы 29 проц.) и участники опроса в возрасте 30-49 лет (полностью поддержали бы 63 проц., скорее поддержали бы 31 проц.) чаще других выражали поддержку этой инициативе.