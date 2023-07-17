17 июля 2023 г. 12:36

Большинство жителей Литвы: в стране должен быть создан реестр сексуальных преступников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
Абсолютное большинство жителей страны – 91 проц. – считает, что в Литве должен существовать реестр лиц, осужденных за преступления на сексуальной почве в отношении детей, свидетельствует опрос, проведенный Baltijos tyrimai по заказу LRT.

В ходе опроса, проведенного 14-29 июня, респондентов спрашивали, должен ли, по их мнению, в стране существовать реестр лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении детей. Полностью поддержали бы такую ​​инициативу 58,4 проц. участников опроса, скорее поддержали бы создание такого реестра 32,9 проц.

4 проц. опрошенных считают, что такого реестра преступников вообще не должно быть – 1 проц. участников опроса заявили, что полностью не согласны с таким предложением, 3 проц. скорее не согласны. 5 проц. респондентов не имели мнения по этому вопросу.

Согласно опросу, поддержку созданию реестра выражают все группы жителей. Однако женщины (полностью поддержали бы 63 проц., скорее поддержали бы 29 проц.) и участники опроса в возрасте 30-49 лет (полностью поддержали бы 63 проц., скорее поддержали бы 31 проц.) чаще других выражали поддержку этой инициативе.

Кроме того, наиболее активно создание реестра поддержали бы жители крупных городов – 94 проц., а меньше всего – жители малых городов – 89 проц.

Опрос Baltijos tyrimai по заказу LRT проходил 14-29 июня 2023 г. В ходе исследования методом личного интервью было опрошено 1 020 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 110 точках отбора. Погрешность результатов исследования до 3,1 проц.

Члены фракции СКЗЛ Риманте Шалашявичюте, Аушрине Норкене и представительница Смешанной группы членов Сейма Рита Тамашунене предложили Сейму законопроект о создании реестра сексуальных преступников и карты рисков таких преступлений. Однако поправки к закону застряли в Комитете по праву и правопорядку – в рассмотрении вопроса сделан перерыв.

В целях предотвращения преступлений на сексуальной почве в законопроекте предлагается контролировать лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, даже после отбытия ими наказания. В качестве одной из форм контроля предлагается создание реестра лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, и предоставление данных из реестра о лицах, совершивших преступления, и потенциальных рисках, связанных с пребыванием на свободе.

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