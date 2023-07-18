Большинство посетивших Беларусь иностранцев без виз - литовцы

С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 628 005 иностранцев: 402 789 граждан Литвы, 42 776 неграждан и 139 006 граждан Латвии, а также 43 434 гражданина Польши.
Когда Беларусь ввела безвизовый режим, власти Литвы уже тогда рекомендовали своим гражданам не терять бдительность.
"Без сомнения, при трехкратном увеличении потоков из Литвы в три раза возрастает риск того, что поедет человек, который не мог бы туда поехать, что поедет человек, чьими слабостями или другими деталями жизни воспользуются, и он может оказаться уязвимым", - предупреждал еще год назад председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас.
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