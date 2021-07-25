Большинство нелегальных мигрантов в Литве отказались от вакцинации против коронавируса

"В центре в Пабраде находятся два мигранта, которым сделали две прививки, один получил одну дозу. Все остальные не хотели вакцинироваться", - сказал BNS представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

По его словам, пограничники убеждали мигрантов пройти вакцинацию.

В настоящее время Центр регистрации иностранцев проживают около 480 мигрантов, 60 из которых находятся в изоляции.

В Минздраве сообщили, что всего в стране вакцинированы более 300 нелегальных мигрантов, пересекших границу Литвы.

Всего в этом году через Беларусь в страну уже пытались попасть более 2,5 тысяч мигрантов.