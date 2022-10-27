Большинство литовцев считают, что война в Украине будет толчком к "зеленой" реформе

В связи с чем банк утверждает, что готов помочь Литве осуществить такую ​​трансформацию как консультацией, так и финансовой поддержкой.

"Литовцы считают, что в борьбе с глобальным энергетическим и климатическим кризисом приоритет должен быть отдан дальнейшему развитию возобновляемых источников энергии", — заявил вице-председатель ЕИБ Томас Острос.

71% опрошенных жителей Литвы считают, что если в течение года резко не сократить потребление энергии и товаров, ждет глобальная катастрофа. Кроме того, 76% опрошенных считают, что правительство действует слишком медленно, а 54% - что к 2030 году Литва не сможет существенно сократить количество выбросов углекислого газа.

Кроме того, 28% респондентов согласились бы понизить температуру в своих домах до 19 градусов этой зимой. Между тем, 25% жителей страны утверждают, что больше не могут должным образом отапливать свои дома.

42% респондентов считают, что правительству следует в краткосрочной перспективе снизить налоги, связанные с энергетикой, а 28% - что следует ограничивать и регулировать цены на газ, нефть и уголь, 7% поддерживают раздачу энергетических купонов.

67% литовцев считают инфляцию своей самой большой проблемой. Между тем, 64% утверждали, что ощущают последствия климатических изменений.

В опросе ЕИБ, проведенном в 30 странах в августе, приняли участие более 28 тыс. респондентов из стран ЕС в возрасте 15 лет и старше.