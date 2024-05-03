Большинство литовцев против отказа от названий связанных с именем Саломеи Нерис

Результаты опроса, представленные LRT, показали, что 65% жителей высказываются за то, что такие названия менять не надо, а 20% считают, что названия надо менять. 15% респондентов не ответили на вопрос.

По данным опроса, смену названий в основном одобряют респонденты с высшим образованием, чаще мужчины, чем женщины, люди с большими доходами, специалисты, служащие, студенты и респонденты правых взглядов.

На вопрос не отвечали в основном молодые люди до 30 лет, лица других национальностей.