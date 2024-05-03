2024.05.03 10:13

Большинство литовцев против отказа от названий связанных с именем Саломеи Нерис

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija
Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Двое из трех жителей Литвы считают, что не надо менять названия улиц и зданий, связанные с именем Саломеи Нерис, а 1/5 высказывается за смену таких названий.

Результаты опроса, представленные LRT, показали, что 65% жителей высказываются за то, что такие названия менять не надо, а 20% считают, что названия надо менять. 15% респондентов не ответили на вопрос.

По данным опроса, смену названий в основном одобряют респонденты с высшим образованием, чаще мужчины, чем женщины, люди с большими доходами, специалисты, служащие, студенты и респонденты правых взглядов.

На вопрос не отвечали в основном молодые люди до 30 лет, лица других национальностей.

Опрос был проверен компанией Baltijos tyrimai 10–21 апреля. В нем участвовали 1020 совершеннолетних жителей Литвы.

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