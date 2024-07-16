Большие очереди в Вильнюсском аэропорту: почему не действует новая система?

Мартинас сказал, что такая ситуация сложилась как во время вылета в Лондон, так и при возвращении из него.

„Сел наш самолет, когда мы приближались к паспортному контролю, заметили большую очередь. Новая система контроля не работала, и не в первый раз. Когда я летел в Лондон, тоже насладился работой литовских инноваций. Прошел через автоматический контроль, а потом меня все равно проверял работник. Абсурд“, – возмущался читатель.

Представитель СОГГ Гедрюс Мисутис сказал Delfi, что эта проблема известна, ее решают. Он сказал, что пассажиры могут идти к прежним автоматическим воротам, которые работают, неисправны только новые.