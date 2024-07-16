Большие очереди в Вильнюсском аэропорту: почему не действует новая система?

Мартинас сказал, что такая ситуация сложилась как во время вылета в Лондон, так и при возвращении из него.
„Сел наш самолет, когда мы приближались к паспортному контролю, заметили большую очередь. Новая система контроля не работала, и не в первый раз. Когда я летел в Лондон, тоже насладился работой литовских инноваций. Прошел через автоматический контроль, а потом меня все равно проверял работник. Абсурд“, – возмущался читатель.
Представитель СОГГ Гедрюс Мисутис сказал Delfi, что эта проблема известна, ее решают. Он сказал, что пассажиры могут идти к прежним автоматическим воротам, которые работают, неисправны только новые.
„В начале лета появились технические неполадки. Сейчас по гарантии их совершенствуют. Стараются починить как можно скорее, ворота должны работать идеально, ведь это внешняя граница“, – подчеркнул собеседник.
Он прибавил, что очереди – вечный вопрос и заторы бывали и до введения инноваций, очереди - это норма в пиковое время. Однако, по его словам, они рассасываются в течение 15–20 минут.
Автоматические ворота начнут действовать, как только устранят зафиксированные недочеты. Работы проводит французская компания Idemia.