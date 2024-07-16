2024.07.16 07:21

Большие очереди в Вильнюсском аэропорту: почему не действует новая система?

 
Кристина Кибартайте-Дамуле
ru.DELFI.lt
Eilės oro uoste
Eilės oro uoste
ФОТО: Skaitytojo nuotr.

Читатель портала Delfi Мартинас прислал в редакцию фотографии из аэропорта: недавно установленные ворота автоматической проверки паспортов не работают, если самолет отбывает в Великобританию или прилетает оттуда, то образуются большие очереди. Служба охраны госграницы отмечает – эти неудобства временные.

Мартинас сказал, что такая ситуация сложилась как во время вылета в Лондон, так и при возвращении из него.

„Сел наш самолет, когда мы приближались к паспортному контролю, заметили большую очередь. Новая система контроля не работала, и не в первый раз. Когда я летел в Лондон, тоже насладился работой литовских инноваций. Прошел через автоматический контроль, а потом меня все равно проверял работник. Абсурд“, – возмущался читатель.

Eilės oro uoste

Представитель СОГГ Гедрюс Мисутис сказал Delfi, что эта проблема известна, ее решают. Он сказал, что пассажиры могут идти к прежним автоматическим воротам, которые работают, неисправны только новые.

„В начале лета появились технические неполадки. Сейчас по гарантии их совершенствуют. Стараются починить как можно скорее, ворота должны работать идеально, ведь это внешняя граница“, – подчеркнул собеседник.

Neveikiantys vartai

Он прибавил, что очереди – вечный вопрос и заторы бывали и до введения инноваций, очереди - это норма в пиковое время. Однако, по его словам, они рассасываются в течение 15–20 минут.

Автоматические ворота начнут действовать, как только устранят зафиксированные недочеты. Работы проводит французская компания Idemia.

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