Больше жителей Литвы считает, что ситуация в стране улучшается

В декабре (по сравнению с ноябрем 2023 г.) на 6% выросло число жителей, считающих, что дела в Литве улучшаются, за год (по сравнению с ноябрем 2022 года) число оптимистов выросло на 15%.

В числе оптимистов больше всего молодежи до 30 лет (41% указал, что дела улучшаются), жителей крупных городов (36%), людей с высшим образованием (39%) и людей с большими месячными доходами (больше 1800 евро) - 39%. Кроме того, в число оптимистов входят руководители (47%) и учащаяся молодежь (52%), жители правых взглядов (42%) и респонденты, оценивающие свое финансовое состояние как хорошее (35%).

К числу пессимистов относятся больше люди старше 50 лет (77%), жители маленьких городов и деревень (78%), рабочие и фермеры (80%), пенсионеры (75%). Кроме того, местные поляки (84%), респонденты левых взглядов (78%) и респонденты, оценивающие свое финансовое состояние как плохое (85%).