2024.09.12 09:38

Больше всего среди жителей стран Балтии на будущее своих детей откладывают литовцы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
больше всего на будущее своих детей откладывают литовцы
больше всего на будущее своих детей откладывают литовцы
ФОТО: Shutterstock

По данным опроса, инициированного банком Citadele, среди граждан стран Балтии, сберегающих на нужды детей, больше всего своих доходов откладывают литовцы.

По данным исследования, среди тех, кто отдельно откладывает на будущее своих детей, самые большие суммы в странах Балтии откладывают жители Литвы. 2 проц. респондентов в Литве и 3 проц. в Латвии и Эстонии указали, что на нужды детей откладывают до 20 евро в месяц. 21-50 евро – 5 проц. литовцев, 6 проц. эстонцев и 8 проц. латвийцев. От 51 до 100 евро в месяц на будущее своих детей откладывают по 7 проц. литовцев и эстонцев и 5 проц. респондентов в Латвии, а более 100 евро – 6 проц. литовцев и по 3 процента латвийцев и эстонцев.

Руководитель Службы управления средствами и торгового финансирования банка Citadele в странах Балтии Ромас Черешка говорит, что сумма, выделяемая на нужды детей, зависит от семейного бюджета и цели сбережений.

„Иногда мы представляем себе, что для сбережений нам нужно сразу отложить большую сумму, но даже если мы откладываем небольшие суммы, важно делать это регулярно – так формируется сама привычка к сбережению, и сумма, накопленная за длительный период, и, главное, инвестированная, может создать прочную финансовую основу для начала самостоятельной жизни ребенка“, - цитируется в сообщении Р. Черешка.

Однако, по данным опроса, только каждый пятый житель регулярно откладывает деньги на будущее своих детей. 11 проц. литовцев, 15 проц. латвийцев и 16 проц. эстонцев указали, что они не выделяют определенную сумму каждый месяц, но откладывают свободные средства для сбережений, когда они у них есть. Еще по 23 проц. литовцев и латвийцев и 22 проц. эстонцев указали, что они не откладывают отдельные сбережения на нужды детей, а используют совместные сбережения, если необходимы дополнительные средства.

Опрос жителей стран Балтии в августе этого года провело исследовательское агентство Norstat. В Литве, Латвии и Эстонии с помощью онлайн-опроса было опрошено не менее чем по 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.

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