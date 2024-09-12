Больше всего среди жителей стран Балтии на будущее своих детей откладывают литовцы

По данным исследования, среди тех, кто отдельно откладывает на будущее своих детей, самые большие суммы в странах Балтии откладывают жители Литвы. 2 проц. респондентов в Литве и 3 проц. в Латвии и Эстонии указали, что на нужды детей откладывают до 20 евро в месяц. 21-50 евро – 5 проц. литовцев, 6 проц. эстонцев и 8 проц. латвийцев. От 51 до 100 евро в месяц на будущее своих детей откладывают по 7 проц. литовцев и эстонцев и 5 проц. респондентов в Латвии, а более 100 евро – 6 проц. литовцев и по 3 процента латвийцев и эстонцев.
Руководитель Службы управления средствами и торгового финансирования банка Citadele в странах Балтии Ромас Черешка говорит, что сумма, выделяемая на нужды детей, зависит от семейного бюджета и цели сбережений.
„Иногда мы представляем себе, что для сбережений нам нужно сразу отложить большую сумму, но даже если мы откладываем небольшие суммы, важно делать это регулярно – так формируется сама привычка к сбережению, и сумма, накопленная за длительный период, и, главное, инвестированная, может создать прочную финансовую основу для начала самостоятельной жизни ребенка“, - цитируется в сообщении Р. Черешка.
Однако, по данным опроса, только каждый пятый житель регулярно откладывает деньги на будущее своих детей. 11 проц. литовцев, 15 проц. латвийцев и 16 проц. эстонцев указали, что они не выделяют определенную сумму каждый месяц, но откладывают свободные средства для сбережений, когда они у них есть. Еще по 23 проц. литовцев и латвийцев и 22 проц. эстонцев указали, что они не откладывают отдельные сбережения на нужды детей, а используют совместные сбережения, если необходимы дополнительные средства.
Опрос жителей стран Балтии в августе этого года провело исследовательское агентство Norstat. В Литве, Латвии и Эстонии с помощью онлайн-опроса было опрошено не менее чем по 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.