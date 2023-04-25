Больше всего работников получает 2000 евро "на бумаге": кого можно считать представителем среднего класса

По сравнению с прошлым годом, в Литве в три раза больше людей получают зарплаты 5000 евро "на бумаге" (больше 3000 евро "на руки"). Delfi писал, что в феврале 2023 года в Литве такие зарплаты получали 82 000 человек (в феврале 2022 г. таких было 28 700).

203 000 человек в феврале получали 2001–3000 евро "на бумаге" (1241–1815 евро "на руки"). Это доходы выше средних (1184 евро "на руки"). Для сравнения, два года назад больше всего людей (198 000) получали 1000-1300 евро "на бумаге4 или 670–840 евро "на руки".

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что к среднему классу в Литве относятся люди с доходом 900-2500 евро "на руки". Это 60% жителей. По словам экономиста, во всем мире для выявления среднего класса используется формула Организации экономического сотрудничества и развития.

К среднему классу относятся люди с доходом равным 75-200% средних доходов домашнего хозяйства. Очевидно, что разница между минимальными такими доходами и максимальными достаточно большая. Поэтому, по словам Масюлиса, стоит оценить, что должно быть у представителя среднего класса и что он может себе позволить.

"Во-первых, ты должен позволить себе товары и услуги первой необходимости. Кроме того, можешь позволить себе отдых за границей хотя бы в течение одной недели, у тебя должны быть сбережения, чтобы жить без доходов как минимум полгода. Да, в Литве есть средний класс, но мы не можем себе позволить столько, сколько позволяют жители самых богатых стран. Но мы можем позволить себе больше, чем 90% жителей мира", – сказал экономист в интервью на Žinių radijas.

Важно учитывать, что характеристика среднего класса со временем меняется, как и методы определения этого класса. По словам Мачюлиса, показатель Организации экономического сотрудничества и развития, мало что сообщает о возможностях, свободах и образовании среднего класса.

"Очевидно, что определение среднего класса субъективно. Неправильно оценивать только доходы среднего класса", – считает экономист.

Директор Литовского центра социальных наук Богуслав Гружевский сказал, что относить к среднему классу людей с доходами 900 евро - неправильно, это слишком низкий порог для обеспечения свободы потребления.

"Из 60% жителей, которых относят к среднему классу, больше всего получают 1300 евро "на руки". Значит реальный размер среднего класса в Литве - 39%", – сказал Гружевский.

Он убежден, что с учетом инфляции и реального прожиточного уровня, в Литве представители среднего класса должны зарабатывать минимум 1500 евро "на руки".

"Какова реальная картина в Литве? Если мы поднимем реальный минимум доходов, надо повышать и размер более высоких доходов. Значит, реально к среднему классу у нас относятся 27-32% жителей", – считает Гружевский.

По его словам, важно, чтобы установленный размер среднего класса отвечал реальным условиям жизни, а не теоретическим предпосылкам. Гружевскис уверяет, что формула Организации экономического сотрудничества и развития на данный момент устарела, она была выведена в конце XX века, от нее пора отказаться.

"Основная проблема - устаревшие методики. Формула ОЭСР не отвечает реальности XXI века. Старые принципы натягивают на новую структуру. Надо считать, измерять, чтобы в будущем политические решения были обоснованными", – подчеркнул он.

С ним согласен и Мачюлис.

"Это так, экономическая и традиционная политика в Литве недостаточна для укрепления среднего класса. Мы рискуем. Есть поле для прогресса. Средний класс - это не только доходы, это множество других критериев. Причины силы и слабости среднего класса начинаются в сфере образования", – сказал экономист.