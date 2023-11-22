Больше возможностей в системе электронного здравоохранения

Заявки принимаются до 29 декабря. Общий объем финансирования мероприятия составляет 4,96 млн. евро.

Необходимость модернизации функциональных возможностей E.sveikata возникла для более эффективного использования имеющихся результатов диагностических исследований, позволяющих применять современную цифровую аналитику, тесты, телемедицину и другие решения, а также для обеспечения в будущем обмена медицинскими изображениями между странами.

Модернизация электронного здравоохранения не только расширит возможности его использования в медицине и анализа данных, но и позволит более рационально использовать имеющиеся ИТ-мощности. В настоящее время емкость национального хранилища медицинских изображений практически заполнена, что сказывается на его оперативности.