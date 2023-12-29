Больше удобства при предоставлении услуг за границей: появится международная e. sveikata

Ученые и промышленность смогут получить доступ к большей базе обезличенных данных. Такое цифровое пространство должно ускорить и сделать дешевле научные исследования, ведь сейчас в разных странах данные накапливают, руководствуясь разными принципами создания баз данных, что ограничивает исследования особенно в географическом и демографическом ключе.

В этой системе специалисты, работающие в сфере здравоохранения смогут ознакомиться с историей болезни пациента в любой стране. Это позволит им качественно устанавливать диагноз и принимать решение о лечении на основе более широких данных о здоровье, включая случаи, когда эти данные были получены в другой стране ЕС .

Что это значит? Это значит перевод нашей системы e. sveikata на международный уровень (европейский), получится соответствующее пространство. Иными словами, это система медицинских данных о жителях, которая должна облегчить работу специалистов в сфере здравоохранения, проведение научных исследований, работу промышленности и повседневность пациентов.

Пациентам будет легче делиться своими данными с учреждениями здравоохранения и специалистами в других странах. Информация, размещенная в Европейском пространстве медицинских данных, будет доступна на языке, на котором говорят в стране, где пациент получает услуги.

Несложно представить, как эти перемены на практике изменят нашу жизнь и лечение. Например, во время путешествия по Евросоюзу вы почувствовали недомогание, вам пришлось посетить врача. Врач сможет увидеть основную информацию о болезнях пациента, о лекарствах, которые ему были назначены в электронной системе на понятном ему языке. Сегодня такой информацией обмениваются лишь несколько стран ЕС (Литвы в их числе нет).